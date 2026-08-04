Ünlü yatırımcı uyarıyı verdi: Yapay zekada klasik belirtileri görüyorum
Dünyanın en büyük hedge fonlarından Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, yapay zeka odaklı yükselişin finansal piyasalarda tehlikeli bir balona dönüştüğünü söyledi. Dalio, mevcut görünümün 1929 Buhranı ve 2000 yılındaki dot-com balonuyla benzerlik taşıdığı uyarısında bulunurken, "Servet para değildir" sözleriyle yatırımcıları risklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Yapay zeka şirketleri dikkat çekiyor Dalio'nun açıklamaları, yapay zeka şirketlerinin art arda halka arz hazırlıkları yaptığı dönemde geldi. SpaceX'in halka arzının ardından Anthropic ve OpenAI'nin de trilyon dolarlık değerlemelerle borsaya açılmasının beklendiği belirtilirken, piyasa uzmanları bu sürecin spekülatif iştahı daha da artırabileceğine dikkat çekiyor. Dalio, balonların genellikle iki unsurla patladığını ifade etti. Bunların ilki yükselen faizlerin finansman maliyetini artırması, ikincisi ise yatırımcı ilgisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yoğun şekilde hisse ihraç etmesi.
Steven Bartlett'in sunduğu The Diary of a CEO programına konuk olan Dalio, yatırımcı Jeremy Grantham'ın "ABD tarihinin en büyük yatırım balonuyla karşı karşıya olduğumuz" yönündeki değerlendirmesine katıldığını belirterek "Haklı" ifadelerini kullandı.
"Balonun klasik belirtileri görülüyor"
Dalio'ya göre piyasalarda aşırı değerlemeler, yoğun hisse ihraçları ve deneyimsiz yatırımcıların kaldıraçlı işlemlere yönelmesi, klasik balon işaretleri arasında yer alıyor.
Ünlü yatırımcı, şirketlerin kısa sürede milyarlarca dolarlık değerlemelere ulaşabildiğine dikkat çekerek, bunun gerçek nakit akışıyla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
"Servet para değildir"
"Servet para değildir. Servetinizi harcayamazsınız. Harcayabilmek için onu nakde çevirmeniz gerekir" diyen Dalio, yatırımcıların kağıt üzerindeki servetlerine güvenerek borçlanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
Wall Street'ten de benzer uyarılar geliyor
Yalnızca Dalio değil, Wall Street'teki bazı büyük yatırım kuruluşları da teknoloji hisselerindeki yükselişe ilişkin temkinli açıklamalar yapıyor.
Goldman Sachs, teknoloji sektöründe değerleme balonundan ziyade "kazanç balonu" oluşmuş olabileceğini belirtirken, Apollo Global Management ve BCA Research de yapay zekâ yatırımlarındaki beklentilerin aşırı iyimser hale geldiği görüşünü paylaşıyor.
"Asıl risk balon sonrası"
Dalio, değerlendirmesinde yalnızca finansal risklere değil, balonların patlamasının ardından ortaya çıkabilecek siyasi ve toplumsal sonuçlara da dikkat çekti.
Yaklaşık 80 yıllık ekonomik döngülerden oluştuğunu savunduğu "Büyük Döngü" teorisine atıfta bulunan Dalio, yüksek borç, gelir eşitsizliği ve siyasi kutuplaşmanın aynı dönemde artmasının ekonomik kırılganlığı büyüttüğünü söyledi.
Ünlü yatırımcıya göre yapay zekâ balonunun olası şekilde sona ermesi yalnızca piyasalarda sert satışlara değil, küresel ölçekte ekonomik ve siyasi dalgalanmalara da zemin hazırlayabilir.