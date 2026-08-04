Ünlü yatırımcı uyarıyı verdi: Yapay zekada klasik belirtileri görüyorum

Yapay zeka şirketleri dikkat çekiyor Dalio'nun açıklamaları, yapay zeka şirketlerinin art arda halka arz hazırlıkları yaptığı dönemde geldi. SpaceX'in halka arzının ardından Anthropic ve OpenAI'nin de trilyon dolarlık değerlemelerle borsaya açılmasının beklendiği belirtilirken, piyasa uzmanları bu sürecin spekülatif iştahı daha da artırabileceğine dikkat çekiyor. Dalio, balonların genellikle iki unsurla patladığını ifade etti. Bunların ilki yükselen faizlerin finansman maliyetini artırması, ikincisi ise yatırımcı ilgisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yoğun şekilde hisse ihraç etmesi.