Uzmanlar doğal gaz faturasında yüzde 30'luk tasarrufun yolunu açıkladı

"Öncelikle yetkili bir ustaya yaptırmak gerekiyor. İnternet üzerinden gelişigüzel arayarak kayıtlı olmayan, vergisi olmayan bu tip insanlarla karşılaşılabiliyor. Bu kişiler de kombi bakımı yapıyoruz diye yanlış işlem yapabiliyor. Yanlış işlemden dolayı da kombide arıza meydana geliyor, daha sorunlu işler çıkartabiliyor, gaz kaçağı sonrası ölümcül tehlikeler yaşanabiliyor. O yüzden yetkili bir ustaya yaptırmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bununla alakalı odamızdan bilgi alabilirler. Tüketicimiz bununla alakalı kesinlikle bilinçli olmalı. Eve çağırılan ustanın en azından bir yaka kartı olması lazım. Bizim bütün üyelerimizde yaka kartları var, oda kayıt belgeleri var. Bir sorun yaşadıkları takdirde en azından odamız tarafından bile o kişiye ulaşabilir ve yapmış olduğu hataları düzeltme, yaptırım gibi bir hakka sahip olabiliriz. Yapmış olduğu bir işlemle alakalı değiştirmiş olduğu bir parçayı fatura üzerinde kalem kalem yazmalı. Fatura karşılığında işlem yaptırmalı. İşe başlamadan, hatta kapıda yaka kartını özellikle sormaları gerekiyor. Hem hırsızlığı önlemiş oluyorlar hem yanlış kişiyi eve almamış oluyorlar hem de başlarına gelecek kombi arızalı, sorunlu, gaz kaçağıyla alakalı sorunlarla karşılaşmamış olacaklar"