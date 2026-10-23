Uzmanlar doğal gaz faturasında yüzde 30'luk tasarrufun yolunu açıkladı
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başladı. Uzmanlardan doğal gaz faturalarını düşürmek isteyenlere kritik uyarı geldi. Düzenli bakımın sağlayabileceği tasarrufa dikkat çekilirken, evlerde sık yapılan bazı hataların hem faturaları artırabileceği hem de ciddi tehlikelere yol açabileceği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kombiler yeniden çalıştırılmaya başlandı. Kış aylarında yoğun şekilde kullanılacak kombilerin düzenli bakımının yapılması, hem enerji tüketimi hem de güvenlik açısından önem taşıyor. Uzmanlar, zamanında gerçekleştirilen bakımlar sayesinde yüzde 30'a varan tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekiyor.
Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte kombi bakımının önem kazandığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Düzenli bakımın cihazların kullanım ömrünü uzattığını ifade eden Ünlügül, ihmal edilen bakımların arızalara ve yüksek faturalara yol açabileceğini söyledi.
Düzenli bakımla yüzde 30 tasarruf mümkün
Kombi ve petek bakımlarının her yıl yapılması gerektiğini vurgulayan Ünlügül, "Kombi bakımları her yıl yapılmadığı takdirde tortulaşmalardan kaynaklı kombi arızayla alakalı ömrü kısalacaktır. Ama her yıl düzenli olarak bakımı yaptırılırsa daha uzun süre kombi sessiz ve düzenli çalışacaktır. O yüzden tüketicimize her yıl düzenli olarak bakımlarını yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Bakımı yapılmayan bir kombide her zaman için yüksek faturalarla karşılaşacaklardır. O yüzden her yıl kombi ve petek bakımlarının yapılmasını tüketicimize özellikle vurgulayarak söylüyoruz. Yüzde 30 gibi tasarruf sağlayacaklardır" dedi.
Yetkisiz kişilere karşı uyardı
Kombi bakımında uzman ve yetkili kişilerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Ünlügül, internet üzerinden bulunan kayıt dışı kişilerin yaptığı hatalı işlemlerin ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi. Vatandaşların bakım yaptırmadan önce ustaların kimlik ve kayıt belgelerini kontrol etmesi gerektiğini dile getiren Ünlügül, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle yetkili bir ustaya yaptırmak gerekiyor. İnternet üzerinden gelişigüzel arayarak kayıtlı olmayan, vergisi olmayan bu tip insanlarla karşılaşılabiliyor. Bu kişiler de kombi bakımı yapıyoruz diye yanlış işlem yapabiliyor. Yanlış işlemden dolayı da kombide arıza meydana geliyor, daha sorunlu işler çıkartabiliyor, gaz kaçağı sonrası ölümcül tehlikeler yaşanabiliyor. O yüzden yetkili bir ustaya yaptırmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bununla alakalı odamızdan bilgi alabilirler. Tüketicimiz bununla alakalı kesinlikle bilinçli olmalı. Eve çağırılan ustanın en azından bir yaka kartı olması lazım. Bizim bütün üyelerimizde yaka kartları var, oda kayıt belgeleri var. Bir sorun yaşadıkları takdirde en azından odamız tarafından bile o kişiye ulaşabilir ve yapmış olduğu hataları düzeltme, yaptırım gibi bir hakka sahip olabiliriz. Yapmış olduğu bir işlemle alakalı değiştirmiş olduğu bir parçayı fatura üzerinde kalem kalem yazmalı. Fatura karşılığında işlem yaptırmalı. İşe başlamadan, hatta kapıda yaka kartını özellikle sormaları gerekiyor. Hem hırsızlığı önlemiş oluyorlar hem yanlış kişiyi eve almamış oluyorlar hem de başlarına gelecek kombi arızalı, sorunlu, gaz kaçağıyla alakalı sorunlarla karşılaşmamış olacaklar"
Peteklerin üzerini kapatmayın!
Evlerde ısı kaybını azaltmak için radyatörlerin önünün ve üstünün açık tutulması gerektiğine işaret eden Ünlügül, peteklerin üzerine yerleştirilen eşyaların ısınmayı olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Doğal gaz kullanılan alanlardaki havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiğini de hatırlatan Ünlügül, şöyle konuştu:
"Isı kaybı yaşamamak adına peteğin üstündeki kısma herhangi bir mermer, saksı, buna benzer bir şey koymamalarını ve perdelerin de petek seviyesinde olmasını öneriyoruz. Bu bir ısı kaybıdır. Isı kaybını önlemek için bunlara önlem almaları gerekiyor. Menfezler kombilerin olduğu yerde olur. Bir tane menfez olur. O da genelde mutfak kısmında, kiler kısmında olur. O menfezleri kapatmamaları gerekiyor. Menfez ısı kaybıyla, ısı artışıyla alakalı bir şey değildir. Menfez gaz kaçağıyla, kombinin yanış şekliyle alakalı, oradaki içerideki havanın düzgün sirkülasyon yapmasıyla alakalı bir durumdur. Kesinlikle menfezler kapanmamalı, sürekli açık durması sağlık açısından önemlidir"