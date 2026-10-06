Vatandaş altına küstü, kuyumcularda tablo değişti: Alan da alacak olan da bekliyor
Altındaki sert geri çekilme kuyumcularda dengeleri değiştirdi. Gram altın 6 bin 550 TL seviyesine kadar gerilerken, 7 bin 500-8 bin TL seviyelerinden alım yapanlar zararda satış yapmak istemiyor. Yeni yatırımcı ise fiyatların biraz daha gerileyebileceği beklentisiyle beklemeyi tercih ediyor. Peki altında düşüş devam edecek mi?
Yüksek fiyatlardan altın alanlar zararına satış yapmak istemezken, yeni yatırım planlayanların bir bölümü ise fiyatların daha da gerileyebileceği beklentisiyle alımlarını erteliyor.
Kuyumcu ekranlarında gram altın 6 bin 550 TL civarında işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 500 TL, yarım altın 21 bin TL, tam altın ise 42 bin TL seviyesinde bulunuyor.
8 bin liradan alanlar satmıyor
Altının 7 bin 500-8 bin TL seviyelerinde olduğu dönemde yoğun talep oluşması, bugünkü piyasa davranışında belirleyici oluyor.
Kuyumcular, yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıların mevcut fiyatlardan satış yapmak istemediğini belirtiyor.
Kuyumcu esnafına göre elindeki altını bozduranların önemli bölümü acil nakit ihtiyacı bulunan veya parasını farklı bir yatırım aracında değerlendirmek isteyenlerden oluşuyor.
Alacak olan da beklemeye geçti
Fiyatlardaki düşüş yeni yatırımcı açısından ise farklı bir tablo ortaya çıkardı.
Gram altının daha da gerileyebileceğini düşünen yatırımcıların bir bölümü yeni alım için bekliyor. Buna karşılık mevcut seviyeleri orta ve uzun vadede fırsat olarak değerlendiren yatırımcıların alımlarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Böylece kuyumcu piyasasında iki farklı beklenti öne çıkıyor: Bir kesim düşüşün devamını beklerken, diğer kesim mevcut fiyatlardan kademeli alıma yöneliyor.
Altın neden düşüyor?
Altın fiyatlarında son dönemde Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, yüksek tahvil faizleri ve küresel enflasyon görünümü belirleyici oluyor.
Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını yukarı taşıması da enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden değerli metaller üzerinde baskı yaratabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların odağında Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlar bulunuyor.
Gram altında düşüş devam eder mi?
Kuyumcu esnafına göre, faizlerde yeni bir artış yaşanması halinde gram altındaki geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceğini değerlendiriyor. Bu senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise Fed'in faiz politikası, küresel enflasyon görünümü, dolar ve ons altının seyri belirleyecek.
Altında yön arayışı sürerken, yüksekten alım yapanların satıştan kaçınması ve yeni yatırımcıların daha düşük fiyat beklemesi kuyumculardaki bekle-gör eğilimini güçlendiriyor.