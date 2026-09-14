Vergi, harç ve cezalara 2027 zammı: İşte masadaki yeni tutarlar
Yeniden Değerleme Oranı (YDO), vergi, harç, ceza ve maktu tarifelerde 2027 yılında uygulanacak artışları belirleyecek. Oran ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla resmiyet kazanacak. Mevcut hesaplamalara göre yurt dışına çıkış harcından IMEI kayıt ücretine, pasaporttan MTV ve trafik cezalarına kadar birçok kalemde yüksek artışlar gündemde...
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2027 yılı vergi, harç ve ceza tutarları için gözler Yeniden Değerleme Oranı’na çevrildi. Hesaplamalara göre YDO artışının yansıtılması halinde bazı kalemlerde binlerce, IMEI kayıt ücretinde ise on binlerce liralık fark oluşacak.
2026 yılında 1.250 TL olan yurt dışına çıkış harcının, Yeniden Değerleme Oranı artışı sonrasında 2027 yılında 1.580 TL olması öngörülüyor.
Yolcu beraberinde getirilen telefonlar için ödenen IMEI kayıt harcı ise 54 bin 258 TL’den 68 bin 994 TL’ye yükselebilir.
Üç yıldan fazla süreli pasaportlar için 2026’da 13 bin 410 TL olan pasaport harcının 2027’de 17 bin 52 TL’ye ulaşması bekleniyor.
En düşük radar cezası için hesaplanan muhtemel tutar da 2 bin TL’den 2 bin 543 TL’ye yükseliyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi de Yeniden Değerleme Oranı’ndan etkilenecek kalemler arasında bulunuyor.
1301-1600 cc motor hacmine sahip 1-3 yaş arasındaki otomobiller için 12 bin 28 TL olan MTV, YDO artışıyla 15 bin 294 TL’ye çıkabilir.
Otomobiller için 2026’da 3 bin 288 TL olarak gösterilen araç muayene ücretinin 2027 yılında 4 bin 181 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
İlk tesis özel iletişim vergisinin ise 700 TL’den 890 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor.
Aylık verilen vergi beyannamesindeki 791 TL’lik damga vergisinin 1.005 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi için görselde 2026 tutarı 190 bin TL, YDO artışı sonucu oluşacak 2027 muhtemel tutarı ise 240 bin TL olarak gösteriliyor.
Yeniden Değerleme Oranı, vergi, harç, ceza ve maktu tarifelerin yıllık artışında belirleyici oluyor. 2027 yılına ilişkin oran, ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından resmiyet kazanacak. Bu nedenle tabloda yer alan 2027 rakamları kesinleşmiş tutarlar değil, YDO artışı üzerinden hesaplanan muhtemel tutarlar niteliğinde.