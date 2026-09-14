Vergi, harç ve cezalara 2027 zammı: İşte masadaki yeni tutarlar

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2027 yılı vergi, harç ve ceza tutarları için gözler Yeniden Değerleme Oranı’na çevrildi. Hesaplamalara göre YDO artışının yansıtılması halinde bazı kalemlerde binlerce, IMEI kayıt ücretinde ise on binlerce liralık fark oluşacak.