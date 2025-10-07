Vergi, harç ve ücretlerde fiyatlar değişecek! İşte kalem kalem 2026 tarifesi
Yeni yılda vergi, harç ve ücret artışlarının belirleyicisi olan Yeniden Değerleme Oranı için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyonu ve 12 aylık ÜFE ortalamasına göre netleşecek oran, bu yıl yüzde 22–24 aralığında bekleniyor. YDO kesinleşirse vergi, ceza, yemek ve ulaşım ücretleri, kira istisnası, gayrimenkul kazanç vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı ve araç gider sınırları dahil birçok kalemde zam dalgası yaşanacak. İşte tahmini rakamlar...
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı (YDO) netleşecek. Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirlenen oran, geçen yıl yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22–24 aralığında bir oranın çıkması bekleniyor.
Yeni oranla birlikte vergi, harç, ceza, yemek ve ulaşım ücretleri, kira istisnası, gayrimenkul satış vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde de artış yaşanacak. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
NTV'da yer alan habere göre; Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 23 olarak belirlenmesi durumunda yeni ücretler şöyle olacak:
Yemek kartı ücreti 240 TL’den 295,2 TL’ye,
Ulaşım istisnası 126 TL’den 155 TL’ye,
Kira gelir vergisi istisnası 47 bin TL’den 57 bin 810 TL’ye,
Silah taşıma ruhsatı 158 bin TL’den 194 bin 340 TL’ye,
Binek otomobillerde gider sınırı kiralıklarda 45 bin 510 TL'ye, satın alınanlarda ise 990 bin TL’den 1 milyon 217 bin 700 TL’ye
Yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL’den 1.230 TL’ye,
Beyan sınırı 330 bin TL’den 405 bin 900 TL’ye,
IMEI kayıt ücreti ise 45 bin 614 TL’den 56 bin TL’ye yükselecek.