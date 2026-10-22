Vergi rekabetinde Türkiye ilk 10'da: ABD ve Almanya geride kaldı

ABD merkezli Tax Foundation, 19 Ekim'de yayımladığı 2026 Uluslararası Vergi Rekabetçiliği Endeksi'nde 38 OECD ülkesini karşılaştırdı. Türkiye'nin çok sayıda büyük ekonomiyi geride bırakması dikkat çekerken listenin iki ucu arasında belirgin bir fark oluştu. Peki hangi ülkeler en alt basamaklarda, Türkiye'nin önünde kimler var ve zirvede hangi vergi sistemi bulunuyor?



Araştırma, ülkeleri verginin yalnızca yüksekliğine göre değil, sistemin rekabetçiliğine ve ekonomik kararları ne ölçüde etkilediğine göre değerlendiriyor. Kurumlar vergisi, kişisel vergiler, tüketim vergileri, mülkiyet vergileri ve sınır ötesi kurallar ayrı ayrı inceleniyor. Dolayısıyla üst sıralarda yer almak, vatandaşların daha az vergi ödediği anlamına gelmiyor. Endekste Temmuz 2026 itibarıyla ulaşılabilen veriler kullanılıyor.



