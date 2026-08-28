Vergi ve SGK borcu yapılandırmasında son fırsat
Vergi, prim, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi kamu borçlarını uzun vadeli ve düşük faizli yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Ağustos 2026’da sona erecek. Düzenleme kapsamında borçlar durumuna göre 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. SGK prim borcunu yapılandıranların ise ilk taksitlerini de 31 Ağustos’a kadar ödemesi gerekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kamuya borcu bulunan vatandaşlar ve işverenler için yapılandırma başvurularında kritik haftaya girildi. Vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunanların yapılandırma imkanından yararlanabilmesi için başvurularını 31 Ağustos’a kadar tamamlaması gerekiyor.
Düzenleme; vergi borçlarından SGK primlerine, trafik para cezalarından öğrenim kredilerine kadar çok sayıda kamu alacağını kapsıyor. Yapılandırmada uygulanacak taksit sayısı ve ödeme süresi ise borcun türüne ve mali duruma göre değişiyor.
Kamu borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 Pazartesi olarak belirlendi.
Yapılandırma kapsamında 72 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Yapılacak taksitlendirmelerde tecil faizi 10 puanlık indirimle yıllık yüzde 29 olarak uygulanacak.
Borcu 10 milyon lirayı aşmayanlar için teminat aranmadan taksitlendirme yapılabilecek. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı değerinde teminat gösterilmesi gerekecek.
Düzenleme, 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran’a kadar ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredisi gibi borçları kapsıyor.
Ayrıca SGK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların haziran ayı ve önceki dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları da yapılandırılabilecek.
31 Ağustos 2026’ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırma imkanından yararlanabilecek.
SGK prim borçlarını yapılandıranlar açısından 31 Ağustos yalnızca başvuru tarihi değil. Prim borçlarında ilk taksitin de 31 Ağustos’a kadar ödenmesi gerekiyor.
Vergi dairelerine borcu bulunanlarda ise ilk taksit için daha uzun süre tanındı. Bu borçlarda ilk taksit 30 Eylül 2026’ya kadar ödenebilecek. Sonraki taksitler takip eden aylarda yatırılacak.
Borçlara ilişkin taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik yatırılması halinde tecil ihlal edilmiş sayılabilecek. Ancak bir takvim yılında en fazla iki taksidin zamanında ödenmemesi halinde ihlal oluşmayacak.
Vergi borçlarında taksit sayısı, borçlunun mali durumuna göre belirlenecek.
Mali durum likidite oranına göre değerlendirilecek. Likidite oranı 0,50’den büyükse 36 ay, 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyükse 48 ay, 0,30’dan küçükse 72 aya kadar taksit yapılabilecek.
Bu kapsamın dışında kalan borçların 48 taksitte ödenmesi öngörülürken, KDV borçları için taksit sayısı 12 olacak.
SGK prim borçlarında ise taksit sayısı şirketin mali durumuna göre 36 ay veya 72 ay olarak uygulanacak.
Vergi dairelerine olan borçlar için şahsen başvuru zorunluluğu bulunmuyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.
Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükellefler tecil edilebilir borçlarını görüntüleyerek uygun taksit seçeneğini tercih edip başvurularını tamamlayabiliyor.
Prim borçlarında ise icra takip işlemlerinin yürütüldüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurulması gerekiyor. SGK birimleri 29-30 Ağustos’ta da hizmet verecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı verilere göre, işveren ve sigortalılara sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmak için yoğun başvuru yapıldı.
4 Haziran’dan itibaren 103 bin 852 işveren ve Bağ-Kur sigortalısının toplam 131 milyar 251 milyon liralık SGK borcu tecil ve taksitlendirme kapsamına alındı.