Vergi yapılandırması yasalaştı: 72 ay taksit dönemi başladı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi yapılandırması düzenlemesi Meclis’ten geçti. Yeni sistemle birlikte vergi ve SGK borçları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Ancak yıllık yüzde 39 faiz oranı nedeniyle toplam geri ödeme tutarları dikkat çekiyor.
Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yasalaşarak kabul edildi. Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar ve işletmeler, kamuya olan borçlarını uzun vadeli taksitlerle ödeme imkanına kavuşacak.
Düzenlemeyle birlikte vergi borçlarında taksit süresi önemli ölçüde artırıldı. Borçlar artık 72 aya kadar yapılandırılabilecek. Böylece ödeme yükünün zamana yayılması hedefleniyor.
Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından vatandaşlar ödeme planlarını oluşturabilecek.
Vergi borcu bulunan gerçek ve tüzel kişiler yapılandırma sistemine dahil olabilecek. Ayrıca işletmelerin vergi borçları, SGK prim borçları, kamu alacakları da kapsam içinde yer alacak.
Yapılandırma kapsamında borçlara yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi uygulanacak. Uzmanlar, uzun vadeli ödeme planlarında toplam geri ödeme tutarının ciddi şekilde artabileceğine dikkat çekiyor.
Yeni sistemde 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. 1 milyon lirayı aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.
Borç yapılandırmasında vatandaşlara çeşitli teminat seçenekleri sunulacak.
Bunlar arasında banka teminat mektubu, taşınmaz ipoteği gibi yöntemler bulunuyor.
Ekonomistler, yapılandırma sistemine giren vatandaşların ödeme planlarını dikkatli oluşturması gerektiğini belirtiyor.
Çünkü yüksek faiz nedeniyle uzun vadeli taksitlerde borç miktarı ciddi şekilde büyüyebiliyor.