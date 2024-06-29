Volkswagen, Fiat, Renault... Mayıs ayının en çok satan ikinci el otomobilleri belli oldu!
İkinci el oto pazarındaki satışlar mayısta bir önceki aya göre yüzde 2 artış yıllık bazda ise yüzde 7 düşüş kaydetti. Indicata mayıs ayının en çok satan ikinci el otomobil markaları açıkladı. İşte toplam 160 bin 811 aracın satıldığı mayıs ayında en çok satılan ikinci el araçlar ve markaları...
Geçen ay çevrim içi mecralarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayımlandı, ilan adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26, bir önceki aya göre yüzde 17 artış gözlendi. Mayısta yayımlanan ilanların yüzde 39'una tekabül eden 160 bin 811 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre ise yüzde 2'lik artış tespit edildi.
Satış rakamları ile birlikte Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında mayısta en çok tercih edilen markaları ise şöyle:
10 - Toyota
Mayıs ayı satış sayısı: 5 bin 997 adet
9 - Hyundai
Mayıs ayı satış sayısı: 7 bin 646 adet