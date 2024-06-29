Volkswagen, Fiat, Renault... Mayıs ayının en çok satan ikinci el otomobilleri belli oldu!

Geçen ay çevrim içi mecralarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayımlandı, ilan adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26, bir önceki aya göre yüzde 17 artış gözlendi. Mayısta yayımlanan ilanların yüzde 39'una tekabül eden 160 bin 811 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre ise yüzde 2'lik artış tespit edildi.

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