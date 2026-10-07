Warren Buffett’ın yatırım tavsiyesi yeniden gündemde: 400 dolardan 820 bin dolara…

Vanguard S&P 500 ETF de bu amaçla kullanılan yatırım araçları arasında bulunuyor. Fonun yıllık gider oranı yüzde 0,03 seviyesinde. Buna göre her 10 bin dolarlık yatırım için yıllık gider yaklaşık 3 dolar oluyor.

Fonun büyük yatırımları arasında Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom, Meta Platforms, Micron Technology, Tesla ve JPMorgan Chase gibi şirketler bulunuyor.