Warren Buffett’ın yatırım tavsiyesi yeniden gündemde: 400 dolardan 820 bin dolara…
Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın uzun yıllardır küçük yatırımcılara gösterdiği yöntemi yeniden gündemde. Geçmiş 30 yıllık performans üzerinden yapılan hesaplamada, her ay düzenli olarak 400 dolar ayıran bir yatırımcının yıllar sonra ulaşacağı rakam dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Warren Buffett, yatırımcıların tek tek şirketlerin hisselerini seçmek yerine uzun vadede S&P 500 endeks fonlarını tercih edebileceğini yıllardır dile getiriyor.
Berkshire Hathaway’in 2021 yılındaki hissedarlar toplantısında da konuya değinen Buffett, The Motley Fool’un aktardığına göre, “Bana göre çoğu insan için yapılabilecek en iyi şey S&P 500 endeks fonuna sahip olmaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Ayda 400 dolar yatırılırsa ne oluyor?
S&P 500’ün geçmiş performansı üzerinden yapılan hesaplama ise Buffett’ın tavsiyesinin uzun vadede nasıl bir sonuç ortaya çıkarabileceğini gösterdi.
Endeksin son 30 yıldaki toplam getirisi yüzde 1.790'a ulaşırken, yıllıklandırılmış getirisi yaklaşık yüzde 10,2 olarak hesaplandı.
Aynı performansın gelecekte de devam edeceği varsayımıyla her ay 400 dolar yatırım yapılması durumunda birikimin 10 yıl sonunda yaklaşık 77 bin dolara ulaşabileceği belirtiliyor.
Sürenin 20 yıla çıkması halinde birikimin yaklaşık 281 bin dolara, 30 yıl sonunda ise 820 bin dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.
30 yılda yatırılan para 144 bin dolar
Her ay 400 dolar yatırılması durumunda yatırımcının 30 yıl boyunca cebinden çıkan toplam para 144 bin dolar oluyor. Geçmiş performansa dayalı senaryoda ise bileşik getirinin etkisiyle toplam portföyün yaklaşık 820 bin dolara yükselmesi öngörülüyor.
Hesaplamada elde edilen temettülerin yeniden yatırıma yönlendirildiği ve S&P 500’ün geçmiş 30 yıldaki yıllıklandırılmış yüzde 10,2'lik getirisini sürdürdüğü varsayılıyor.
Buffett neden S&P 500'ü öneriyor?
S&P 500, ABD'nin en büyük şirketlerinden 500'ünü bünyesinde barındırıyor ve 11 farklı sektörü kapsıyor. Endeks, ABD hisse senedi piyasasının piyasa değeri bakımından yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor.
Buffett'ın yaklaşımı, yatırımcıların hangi şirketin gelecekte daha fazla değer kazanacağını tahmin etmeye çalışmak yerine geniş bir şirket grubuna aynı anda yatırım yapmasına dayanıyor.
Vanguard S&P 500 ETF de bu amaçla kullanılan yatırım araçları arasında bulunuyor. Fonun yıllık gider oranı yüzde 0,03 seviyesinde. Buna göre her 10 bin dolarlık yatırım için yıllık gider yaklaşık 3 dolar oluyor.
Fonun büyük yatırımları arasında Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom, Meta Platforms, Micron Technology, Tesla ve JPMorgan Chase gibi şirketler bulunuyor.
Krizlere rağmen uzun vadede yükseldi
S&P 500'ün söz konusu 30 yıllık performansı kesintisiz bir yükseliş döneminde gerçekleşmedi. Aynı zaman diliminde ABD ekonomisi üç resesyondan geçerken piyasalarda 16 düzeltme ve dört ayı piyasası yaşandı. Buna rağmen endeksin uzun vadeli toplam getirisi yüzde 1.790'a ulaştı.
820 bin dolar garanti değil
Hesaplamadaki 820 bin dolarlık rakamın bir getiri garantisi olmadığı özellikle belirtiliyor. Tahmin, S&P 500'ün gelecek 30 yılda da geçmiş 30 yıldaki yıllık ortalama performansını göstermesi varsayımına dayanıyor.
Piyasa getirilerinin gelecekte farklılaşabileceği, yatırım değerinin dönem dönem düşebileceği ve geçmiş performansın gelecekteki getirilerin garantisi olmadığı vurgulanıyor.