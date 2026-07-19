Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye
Borsalarda rekor seviyeler sürerken efsanevi yatırımcı Warren Buffett yeni röportajında endişeli yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Buffett yeni fırsatlara işaret ederken nakit bulunduranın ve sabırlı davrananın kazanacağını söyledi.
Dünyanın en başarılı yatırımcılarından Warren Buffett, borsada sert düşüş senaryosuna işaret ederek yıllardır savunduğu görüşünü bir kez daha yineledi. Buffett'a göre borsadaki sert gerilemeler panik yaratsa da uzun vadede önemli fırsatlar sunuyor.
"Berkshire üç kez yüzde 50'den fazla düştü"
Warren Buffett, 15 Temmuz'da CNBC'ye verdiği röportajda Berkshire Hathaway hisselerinin şirketi devraldığı günden bu yana üç kez yüzde 50'nin üzerinde değer kaybettiğini hatırlattı. Ancak bu düşüşleri hiçbir zaman felaket olarak görmediğini Buffett, aksine bu dönemleri yatırım fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi.
Warren Buffett'a göre borsa düşüşleri yatırımın doğal bir parçası ve uzun vadeli yatırımcıların kaçınması gereken değil, hazırlıklı olması gereken süreçler.
Piyasalar neden endişeli?
Son dönemde küresel piyasalarda belirsizlikler artarken yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca riskler arasında:
Gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler,
Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilim,
Yükselen enerji maliyetleri,
Yapay zeka yatırımlarının şirketlere beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik soru işaretleri bulunuyor.
Warren Buffett da hisse senetlerinin gerçek fiyatlarına göre oldukça pahalı göründüğünü düşünüyor.
Buffett Göstergesi alarm veriyor
Piyasaların pahalı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan ve "Buffett Göstergesi" de dikkat çekiyor.
Toplam borsa değerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranını gösteren bu gösterge, bu yıl yüzde 227 seviyesine kadar yükseldi. Değrlendirmelere göre geçmişte bu seviyelere ulaşıldığında piyasalarda sonraki yıllarda ortalamanın altında getiriler görülme olasılığı artmıştı.
"Değer bulmak çok zor"
Warren Buffett, mevcut piyasa koşullarını değerlendirirken yatırımcıların aşırı risk alma eğiliminde olduğuna dikkat çekerek "Herkes kumar oynamayı tercih ederken değer bulmak zor" dedi.
95 yaşındaki ünlü yatırımcı bazı dönemlerde yıllarca cazip yatırım fırsatı bulunamayabileceğini, sabrın başarılı yatırımın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.
Ayı piyasası öncesinde nakit uyarısı
Warren Buffett'ın yatırımcılara en önemli tavsiyesi ise portföyde her zaman belirli miktarda nakit bulundurmak. Ona göre kaliteli şirketlerin hisseleri sert şekilde düştüğünde fırsatı değerlendirebilmek için yatırımcıların hazır olması gerekiyor.
Ayrıca kısa vadede ihtiyaç duyulacak paranın hisse senetlerinde tutulmaması gerektiğini belirten Warren Buffett, bu tür birikimlerin vadeli mevduat, yüksek faizli tasarruf hesapları ya da kısa vadeli devlet tahvilleri gibi daha güvenli araçlarda değerlendirilmesini öneriyor.
Neden panik yapmamalı?
Warren Buffett'a göre ayı piyasaları yatırımın doğal bir parçası ve kalıcı değil. Tarih boyunca ABD borsalarında yaşanan büyük düşüşlerin ardından piyasalar yeniden toparlandı. Asıl kaybı yaşayanlar ise panikle dip seviyelerde satış yapan yatırımcılar oldu.
Bu nedenle uzun vadeli düşünen yatırımcıların soğukkanlı kalması gerektiğini vurgulayan Warren Buffett, "Kötü haber yatırımcının en iyi dostudur" sözüyle de piyasalarda korkunun arttığı dönemlerin kaliteli şirketleri indirimli fiyatlarla satın almak için önemli fırsatlar sunduğunu ifade ediyor.