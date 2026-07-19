Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye

"Berkshire üç kez yüzde 50'den fazla düştü"

Warren Buffett, 15 Temmuz'da CNBC'ye verdiği röportajda Berkshire Hathaway hisselerinin şirketi devraldığı günden bu yana üç kez yüzde 50'nin üzerinde değer kaybettiğini hatırlattı. Ancak bu düşüşleri hiçbir zaman felaket olarak görmediğini Buffett, aksine bu dönemleri yatırım fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi.