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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye

Borsalarda rekor seviyeler sürerken efsanevi yatırımcı Warren Buffett yeni röportajında endişeli yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Buffett yeni fırsatlara işaret ederken nakit bulunduranın ve sabırlı davrananın kazanacağını söyledi.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 1

Dünyanın en başarılı yatırımcılarından Warren Buffett, borsada sert düşüş senaryosuna işaret ederek yıllardır savunduğu görüşünü bir kez daha yineledi. Buffett'a göre borsadaki sert gerilemeler panik yaratsa da uzun vadede önemli fırsatlar sunuyor.

 

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 2

"Berkshire üç kez yüzde 50'den fazla düştü"

Warren Buffett, 15 Temmuz'da CNBC'ye verdiği röportajda Berkshire Hathaway hisselerinin şirketi devraldığı günden bu yana üç kez yüzde 50'nin üzerinde değer kaybettiğini hatırlattı. Ancak bu düşüşleri hiçbir zaman felaket olarak görmediğini Buffett, aksine bu dönemleri yatırım fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 3

Warren Buffett'a göre borsa düşüşleri yatırımın doğal bir parçası ve uzun vadeli yatırımcıların kaçınması gereken değil, hazırlıklı olması gereken süreçler.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 4

Piyasalar neden endişeli?

Son dönemde küresel piyasalarda belirsizlikler artarken yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca riskler arasında:

Gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler,
Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilim,
Yükselen enerji maliyetleri,
Yapay zeka yatırımlarının şirketlere beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik soru işaretleri bulunuyor.

Warren Buffett da hisse senetlerinin gerçek fiyatlarına göre oldukça pahalı göründüğünü düşünüyor.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 5

Buffett Göstergesi alarm veriyor

Piyasaların pahalı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan ve "Buffett Göstergesi" de dikkat çekiyor.

 Toplam borsa değerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranını gösteren bu gösterge, bu yıl yüzde 227 seviyesine kadar yükseldi. Değrlendirmelere göre geçmişte bu seviyelere ulaşıldığında piyasalarda sonraki yıllarda ortalamanın altında getiriler görülme olasılığı artmıştı.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 6

"Değer bulmak çok zor"

Warren Buffett, mevcut piyasa koşullarını değerlendirirken yatırımcıların aşırı risk alma eğiliminde olduğuna dikkat çekerek "Herkes kumar oynamayı tercih ederken değer bulmak zor" dedi.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 7

95 yaşındaki ünlü yatırımcı bazı dönemlerde yıllarca cazip yatırım fırsatı bulunamayabileceğini, sabrın başarılı yatırımın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 8

Ayı piyasası öncesinde nakit uyarısı

Warren Buffett'ın yatırımcılara en önemli tavsiyesi ise portföyde her zaman belirli miktarda nakit bulundurmak. Ona göre kaliteli şirketlerin hisseleri sert şekilde düştüğünde fırsatı değerlendirebilmek için yatırımcıların hazır olması gerekiyor.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 9

Ayrıca kısa vadede ihtiyaç duyulacak paranın hisse senetlerinde tutulmaması gerektiğini belirten Warren Buffett, bu tür birikimlerin vadeli mevduat, yüksek faizli tasarruf hesapları ya da kısa vadeli devlet tahvilleri gibi daha güvenli araçlarda değerlendirilmesini öneriyor.

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 10

Neden panik yapmamalı?

Warren Buffett'a göre ayı piyasaları yatırımın doğal bir parçası ve kalıcı değil. Tarih boyunca ABD borsalarında yaşanan büyük düşüşlerin ardından piyasalar yeniden toparlandı. Asıl kaybı yaşayanlar ise panikle dip seviyelerde satış yapan yatırımcılar oldu.

 

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Warren Buffett'tan fırsat kollayan yatırımcıya 'altın' tavsiye - Resim: 11

Bu nedenle uzun vadeli düşünen yatırımcıların soğukkanlı kalması gerektiğini vurgulayan Warren Buffett, "Kötü haber yatırımcının en iyi dostudur" sözüyle de piyasalarda korkunun arttığı dönemlerin kaliteli şirketleri indirimli fiyatlarla satın almak için önemli fırsatlar sunduğunu ifade ediyor.

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