Warren Buffett'tan sert uyarı: Piyasalarda yatırım mı yapılıyor, kumar mı oynanıyor?

Buffett, 401(k) (ABD'de çalışanların maaşlarından otomatik kesintiyle yatırım yaptıkları emeklilik planı) gibi otomatik yatırım planları kapsamında düzenli olarak hisse senedi ya da borsa yatırım fonu alan kişileri kumarbaz olarak görmediğini belirtiyor.

Ona göre bu yatırımcılar, fiyattan bağımsız şekilde düzenli yatırım yapmaya dayanan uzun vadeli bir strateji izliyor ve bunun mantıklı bir yaklaşım olduğunu söylüyor.