Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar ocak ayında 49 milyar 953 milyon 779 bin 302 dolarlık alım, 47 milyar 959 milyon 868 bin 769 dolarlık satım gerçekleştirdi. Böylece ay genelinde yabancıların net alımı yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde oluştu.

Bu güçlü dönüşüyle birlikte, 2026 yılının ilk ayında yatırımcının favori hisseleri de netleşmeye başladı.

İşte en çok alınan hisseler...