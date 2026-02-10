Google Haberler

Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse

Ocak ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da yaklaşık 2 milyar dolarlık net alım yaparken, BIST 100 endeksi yüzde 22,9 yükselerek 1997'den bu yana en güçlü ocak performansını sergiledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inin 202,7 puana gerilemesi, TL varlıklara ilgiyi artıran önemli bir faktör olurken, Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar ay boyunca yaklaşık 50 milyar dolarlık alım, 48 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. İşte yabancı yatırımcının ocak ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse...

Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 1

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar ocak ayında 49 milyar 953 milyon 779 bin 302 dolarlık alım, 47 milyar 959 milyon 868 bin 769 dolarlık satım gerçekleştirdi. Böylece ay genelinde yabancıların net alımı yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde oluştu.

Bu güçlü dönüşüyle birlikte, 2026 yılının ilk ayında yatırımcının favori hisseleri de netleşmeye başladı.

İşte en çok alınan hisseler...

1 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 2

Akbank

266,7 milyon dolar

2 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 3

Koç Holding

217,7 milyon dolar

3 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 4

Yapı ve Kredi Bankası

201 milyon dolar

4 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 5

Tüpraş

199,6 milyon dolar

5 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 6

Garanti BBVA

158,3 milyon dolar

6 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 7

Ereğli Demir ve Çelik

78,2 milyon dolar 

7 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 8

ASTOR Enerji

69,4 milyon dolar 

8 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 9

Turkcell

68,1 milyon dolar

9 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 10

İş Bankası

67,4 milyon dolar 

10 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 11

Migros

55,6 milyon dolar

11 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 12

Ocak ayında yabancıların en çok satış yaptığı hisseler ise şöyle...

12 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 13

SASA Polyester

141,6 milyon dolar

13 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 14

Pasifik Eurasia Lojistik

 52,8 milyon dolar

14 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 15

BİM Birleşik Mağazalar

 35,2 milyon dolar

15 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 16

Gen İlaç

20,6 milyon dolar

16 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 17

Tera Yatırım

13,6 milyon dolar

17 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 18

Türkiye Sigorta

9,8 milyon dolar

18 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 19

Kuyumcukent GYO 

8,6 milyon dolar

19 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 20

Kardemir 

 7,8 milyon dolar

20 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 21

Politeknik Metal

6,3 milyon dolar

21 22
Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse - Resim: 22

Ral Yatırım Holding

6,2 milyon dolar

22 22