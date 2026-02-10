Yabancı yatırımcının favorileri belli oldu: İşte ocak ayında en çok alınan ve satılan 10 hisse
Ocak ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da yaklaşık 2 milyar dolarlık net alım yaparken, BIST 100 endeksi yüzde 22,9 yükselerek 1997'den bu yana en güçlü ocak performansını sergiledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inin 202,7 puana gerilemesi, TL varlıklara ilgiyi artıran önemli bir faktör olurken, Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar ay boyunca yaklaşık 50 milyar dolarlık alım, 48 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. İşte yabancı yatırımcının ocak ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse...
Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar ocak ayında 49 milyar 953 milyon 779 bin 302 dolarlık alım, 47 milyar 959 milyon 868 bin 769 dolarlık satım gerçekleştirdi. Böylece ay genelinde yabancıların net alımı yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde oluştu.
Bu güçlü dönüşüyle birlikte, 2026 yılının ilk ayında yatırımcının favori hisseleri de netleşmeye başladı.
İşte en çok alınan hisseler...
Akbank
266,7 milyon dolar
Koç Holding
217,7 milyon dolar
Yapı ve Kredi Bankası
201 milyon dolar
Tüpraş
199,6 milyon dolar
Garanti BBVA
158,3 milyon dolar
Ereğli Demir ve Çelik
78,2 milyon dolar
ASTOR Enerji
69,4 milyon dolar
Turkcell
68,1 milyon dolar
İş Bankası
67,4 milyon dolar
Migros
55,6 milyon dolar
Ocak ayında yabancıların en çok satış yaptığı hisseler ise şöyle...
SASA Polyester
141,6 milyon dolar
Pasifik Eurasia Lojistik
52,8 milyon dolar
BİM Birleşik Mağazalar
35,2 milyon dolar
Gen İlaç
20,6 milyon dolar
Tera Yatırım
13,6 milyon dolar
Türkiye Sigorta
9,8 milyon dolar
Kuyumcukent GYO
8,6 milyon dolar
Kardemir
7,8 milyon dolar
Politeknik Metal
6,3 milyon dolar
Ral Yatırım Holding
6,2 milyon dolar