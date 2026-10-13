Yabancı yatırımda 11 ülke yön değiştirdi: Türkiye 95 ülkeyle aynı grupta

OECD'nin raporunda en kapsamlı kısıtlayıcı değişikliklerden biri Zimbabve'de yaşandı. Ülke, Aralık 2025'te yürürlüğe giren düzenlemelerle perakende ve toptan ticaret gibi belirli faaliyetlerde yabancı ortaklık oranını genel olarak yüzde 25 ile sınırlandırdı.

Perakende alanında yabancı yatırımcılar için 20 milyon dolarlık asgari yatırım eşiği de getirildi. Eczacılık perakendeciliği ve yolcu taşımacılığı gibi bazı faaliyetler ise istisnalar saklı kalmak üzere yerli vatandaşlara ayrıldı. Düzenlemeler mevcut bazı yabancı şirketleri de etkileyebilecek koşullar içeriyor.