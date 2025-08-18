Yabancıların temmuz ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse belli oldu

  1. Dünya Gazetesi
Yabancı yatırımcılar Temmuz 2025'te Borsa İstanbul'da net 891 milyon 287 bin 694 dolar alım işlemi gerçekleştirirken, alım ve satım yapılan hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul'da temmuz ayına ilişkin yabancıların gerçekleştirdiği işlemler açıklandı. Buna göre, yabancılar geçen ay 26 milyar 580 milyon 86 bin 431 dolar tutarında alım yaparken, 25 milyar 688 milyon 798 bin 737 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.

Yabancıların temmuz ayında net alım işlemleri 891 milyon 287 bin 694 dolar olurken, bu yıl toplam alım 2,9 milyar dolara ulaştı

İşte yabancıların temmuzda en çok sattığı hisseler:

1-Türk Telekom (TTKOM)
Net Satış: 29,6 milyon dolar

2-ENKA (ENKAI)
Net Satış: 21,3 milyon dolar

DOGUŞ
3-Doğuş Otomotiv (DOAS)
Net Satış: 8,9 milyon dolar

4-Pegasus (PGSUS)
Net Satış: 8 milyon dolar

5- Arçelik (ARCLK)
Net Satış: 6,9 milyon dolar

6- Anadolu Grubu Holding (AGHOL)

Net Satış: 6,5 milyon dolar

7-İş GYO (ISGYO)
Net Satış: 6 milyon dolar

8-Reysas Lojistik (RYSAS)

Net Satış: 5,5 milyon dolar

9-Bin Bin (BINEN)
Net Satış: 5,5 milyon dolar

10-Çelebi (CLEBI)
Net Satış: 4,7 milyon dolar

Yabancıların temmuzda en çok aldığı hisseler ise şu şekilde:

1- ASELSAN (ASELS)
Net Alış: 97,5 milyon dolar

2-Sabancı Holding (SAHOL)
Net Alış: 96,7 milyon dolar



3- Emlak Konut (EKGYO)
Net Alış: 77,8 milyon dolar

4-Yapı Kredi (YKENK)

Net Alış: 76,4 milyon dolar

5-TÜPRAS (TUPRS)
Net Alış: 73,1 milyon dolar

6- AKBANK (AKBNK)

Net Alış: 61,3 milyon dolar

7- Koç Holding (KCHOL)
Net Alış: 43,3 milyon dolar

8- Garanti BBVA (GARAN)
Net Alış: 39,5 milyon dolar

9- Ford Otosan (FROTO)
Net Alış: 30,4 milyon dolar

10- TAV Havalimanları Holding (TAVHL)
Net Alış: 20,1 milyon dolar

