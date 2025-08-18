Yabancıların temmuz ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da temmuz ayına ilişkin yabancıların gerçekleştirdiği işlemler açıklandı. Buna göre, yabancılar geçen ay 26 milyar 580 milyon 86 bin 431 dolar tutarında alım yaparken, 25 milyar 688 milyon 798 bin 737 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.

Yabancıların temmuz ayında net alım işlemleri 891 milyon 287 bin 694 dolar olurken, bu yıl toplam alım 2,9 milyar dolara ulaştı

İşte yabancıların temmuzda en çok sattığı hisseler: