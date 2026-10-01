Yapay zeka balonu patlarsa ne olacak? Warren Buffett yapılması gerekeni açıkladı
Yapay zeka hisselerindeki hızlı yükselişin ardından piyasalarda balon tartışmaları sürerken, Warren Buffett’ın teknoloji çılgınlığının yaşandığı 1999 yılında yatırımcılara yaptığı uyarı yeniden gündemde. Ünlü yatırımcının olası sert düşüşlere karşı işaret ettiği strateji dikkat çekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zeka şirketlerine yönelik yatırımların hızla artması ve teknoloji hisselerinde görülen güçlü yükseliş, piyasalarda “AI balonu” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın geçmişte teknoloji balonlarına ilişkin yaptığı uyarılar ise olası bir sert düşüş durumunda yatırımcıların nasıl hareket edebileceğine ilişkin yeniden dikkat çekti.
Yapay zeka hisseleri son yıllarda ABD borsalarındaki yükselişin önemli itici güçlerinden biri oldu. S&P 500 endeksi son üç yılda yüzde 88’in üzerinde değer kazanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite'teki yükseliş yüzde 111'i buldu.
Ancak yapay zeka yatırımlarının hızla büyümesi, teknoloji şirketlerinin bu harcamaların karşılığını alıp alamayacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.
Yapay zeka için 1 trilyon dolarlık hesap
Goldman Sachs stratejisti Ryan Hammond’ın araştırmasına göre, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarından yeterli getiri sağlayabilmesi için kullanıcıların yapay zeka hizmetlerine yılda en az 1 trilyon dolar harcaması gerekiyor.
Bu hesap, piyasalarda yapay zeka şirketlerinin değerlemelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bununla birlikte mevcut göstergeler tek başına bir piyasa çöküşünün yaklaştığı veya yapay zeka sektöründe kesin olarak bir balon oluştuğu anlamına gelmiyor.
Buffett yıllar önce uyarmıştı
Benzer tartışmalar 1990'ların sonunda internet şirketlerinde yaşanmıştı. İnternetin hızla yayılmasıyla teknoloji şirketlerine büyük miktarda yatırım yapılmış, halka arzlar ve şirket değerlemeleri rekor seviyelere ulaşmıştı.
Warren Buffett ise 1999 yılında Fortune için kaleme aldığı yazıda, teknolojinin dünyayı değiştirmesinin söz konusu sektördeki her şirketi iyi bir yatırım haline getirmeyeceğine dikkat çekmişti.
Buffett, yatırım kararlarında sektörün büyüme potansiyelinden çok şirketlerin sahip olduğu rekabet avantajlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Yatırım yapmanın anahtarı, bir sektörün toplumu ne kadar etkileyeceğini veya ne kadar büyüyeceğini değerlendirmek değil, herhangi bir şirketin rekabet avantajını ve her şeyden önemlisi bu avantajın ne kadar kalıcı olduğunu belirlemektir” ifadelerini kullanmıştı.
Olası düşüşte ilk hamle ne olmalı?
Buffett’ın yaklaşımına göre olası bir yapay zeka balonunun patlaması halinde temel strateji, piyasanın tamamından uzaklaşmak yerine güçlü rekabet avantajlarına ve sağlam mali yapıya sahip şirketlere odaklanmak.
Geçmiş piyasa performansı da uzun vadeli yatırım yaklaşımını destekleyen veriler sunuyor. Dot-com krizinin başladığı Mart 2000’den bu yana S&P 500'ün toplam getirisi yüzde 700'ü aştı.
Crestmont Research verilerine göre ise 1919’dan bu yana S&P 500'deki tüm 20 yıllık dönemler pozitif toplam getiriyle tamamlandı.
Buffett'ın yatırım yaklaşımında piyasalardaki sert düşüşler aynı zamanda kaliteli şirketlerin hisselerini daha düşük fiyatlardan alma fırsatı olarak görülüyor.
Buffett bu uzun vadeli yaklaşımını, “İyi günde de kötü günde de almaya devam edin; özellikle de kötü günlerde” sözleriyle özetliyor.