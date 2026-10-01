Yapay zeka balonu patlarsa ne olacak? Warren Buffett yapılması gerekeni açıkladı

Buffett, yatırım kararlarında sektörün büyüme potansiyelinden çok şirketlerin sahip olduğu rekabet avantajlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Yatırım yapmanın anahtarı, bir sektörün toplumu ne kadar etkileyeceğini veya ne kadar büyüyeceğini değerlendirmek değil, herhangi bir şirketin rekabet avantajını ve her şeyden önemlisi bu avantajın ne kadar kalıcı olduğunu belirlemektir” ifadelerini kullanmıştı.