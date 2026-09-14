Yapay zekâ kalayı da sıkıştırdı





Yapay zekâ yatırımları denildiğinde ilk akla gelen ürünler gelişmiş çipler, yüksek bant genişlikli bellekler ve veri merkezi işlemcileri oluyor. Ancak bu cihazların üretim zincirinde çok daha az konuşulan bir metal kritik görev üstleniyor.

Kalay, elektronik devrelerde parçaları birbirine bağlayan lehim malzemelerinin temel bileşenlerinden biri. Sunucudan ekran kartına, bellek modülünden güç kaynağına kadar çok sayıda elektronik cihazın üretiminde kullanılıyor. AI altyapısı büyüdükçe yalnızca çip sayısı değil, çipleri ve elektronik parçaları birbirine bağlamak için gereken kalay miktarı da artıyor.