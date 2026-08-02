Yapay zeka iş gücü piyasasını ikiye böldü: Kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı
Yapay zeka iş dünyasında debgeleri değiştirmeye devam ederken son araştırmalara göre, teknoloji alanındaki deneyimli çalışanlara talep artarken birçok meslekte işe alımlar hızla yavaşlıyor. Ortaya çıkan yeni tablo, iş gücü piyasasında kazananları ve kaybedenleri de belirlemeye başladı.
Yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi giderek daha belirgin hale gelirken perakende, imalat ve bazı beyaz yakalı mesleklerde işe alımlar azalıyor.
Kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı
Bloomberg'in, Indeed verilerine dayandırdığı analizine göre İngiliz şirketleri, Temmuz ayında Ocak 2025'e kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha az iş ilanı yayımladı. İşe alımlardaki yavaşlamada artan istihdam maliyetleri ve ekonomik belirsizlik etkili oldu. Ancak genel tablo, sektörler arasındaki büyük farkı gizliyor.
Teknoloji çalışanlarına talep artıyor
Yazılım geliştirme alanındaki iş ilanları aynı dönemde yüzde 14 yükseldi. Artışın büyük bölümü yapay zeka projelerinde görev alabilecek deneyimli yazılım geliştiricileri ve kıdemli teknoloji uzmanlarından kaynaklandı.
Bilgi teknolojileri ve mühendislik alanlarında da işe alımlar güçlü kalmaya devam etti. Şirketler, yapay zekayı rutin işleri otomatikleştirirken, bu sistemleri geliştirecek ve yönetecek deneyimli çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyuyor.
Bazı mesleklerde sert düşüş
Buna karşılık yapay zekanın kolayca üstlenebileceği görevlerin yoğun olduğu alanlarda işe alımlar belirgin şekilde geriledi.
Perakende ve imalat sektörlerinde iş ilanları çift haneli düşerken, muhasebe ve pazarlama gibi bazı beyaz yakalı mesleklerde de benzer bir tablo oluştu. Özellikle imalat sektöründe iş ilanları Haziran 2022'den bu yana yüzde 58 azaldı. İnşaat, bakım, kurulum, lojistik ve stok yönetimi gibi alanlarda da toparlanma henüz görülmedi.
Yeni mezunlar daha fazla zorlanıyor
Şirketler artık giriş seviyesindeki birçok görevi yapay zekayla yürütmeyi tercih ederken buna karşılık işe alımlarda ya ileri düzey yapay zeka bilgisi ya da uzun yıllara dayanan mesleki deneyim öne çıkıyor. Bu durum, özellikle yeni mezunlar, kariyer değiştirmek isteyenler ve yeniden iş hayatına dönmeye çalışanlar için iş bulmayı zorlaştırıyor.
Genç işsizliği yükseliyor
İngiltere'de genç işsizliği son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ülke ekonomisini "düşük işe alım, düşük işten çıkarma" dönemi olarak tanımlıyor.
İşletmeler mevcut çalışanlarını korumayı tercih ederken yeni personel alımında daha temkinli davranıyor. Giriş seviyesindeki işe alımların zayıf kalmasının genç çalışanların deneyim kazanmasını zorlaştıracağı ve yapay zekanın büyüttüğü sektörlere geçişi daha da güçleştirebileceğini belirtiliyor.