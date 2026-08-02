Yapay zeka iş gücü piyasasını ikiye böldü: Kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı

Perakende ve imalat sektörlerinde iş ilanları çift haneli düşerken, muhasebe ve pazarlama gibi bazı beyaz yakalı mesleklerde de benzer bir tablo oluştu. Özellikle imalat sektöründe iş ilanları Haziran 2022'den bu yana yüzde 58 azaldı. İnşaat, bakım, kurulum, lojistik ve stok yönetimi gibi alanlarda da toparlanma henüz görülmedi.