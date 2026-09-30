Yapay zekâ iş yaşamını baştan çiziyor: 11 milyon kişi meslek değiştirebilir

11 milyon kişi başka bir mesleğe geçebilir





Yapay zekâ ve otomasyon iş dünyasını yalnızca çalışan sayısını azaltarak değiştirmeyecek. McKinsey Global Institute’un yeni araştırmasına göre ABD’de yaklaşık 11 milyon çalışan, 2035’e kadar mevcut mesleğinden ayrılarak tamamen farklı bir meslek grubuna geçmek zorunda kalabilir. Otomasyonun hızlı veya yavaş benimsenmesine göre bu sayı 6 milyon ile 16 milyon arasında değişebilir. Araştırmanın en önemli sonucu ise işlerin tamamen ortadan kalkmasından çok, çalışanların farklı alanlara taşınacağı büyük bir dönüşüme işaret etmesi.