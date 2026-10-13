Yapay zeka rallisi balona mı dönüşüyor? Fon yöneticileri ikiye bölündü
Teknoloji hisselerine ilgi güçlenirken, yapay zeka rallisinin geleceği yatırımcıları ikiye böldü. BofA'nın anketine göre, teknoloji sektörünün portföylerdeki ağırlığını artıran fon yöneticilerinin oranı Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak katılımcıların önemli bir bölümü gelecek yıl piyasalarda balon oluşabileceğini düşünüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel fon yöneticileri teknoloji hisselerine yatırımlarını artırırken, yapay zekanın piyasalarda balon oluşturabileceğine ilişkin kaygılar da gündemdeki yerini koruyor.
Bank of America'nın (BofA) anketi, teknoloji sektörüne yönelik pozisyonların Covid-19 sonrası toparlanma döneminden bu yana en yüksek düzeye çıktığını ortaya koydu.
Teknoloji hisselerinde Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviye
Ankete göre, portföyünde teknoloji sektörünün "ağırlığını artıran" fon yöneticilerinin oranı eylüldeki yüzde 30'dan ekimde yüzde 37'ye yükseldi. Böylece Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.
Bununla birlikte, katılımcıların yüzde 45'i 2027'de yapay zeka kaynaklı bir piyasa balonu oluşmasını beklediğini bildirdi. Bu görüşe katılmayanların oranı ise yüzde 42 oldu.
Yapay zeka yatırımlarının getirisi sorgulanıyor
Son yıllarda hisse senedi piyasalarındaki başlıca yatırım temalarından biri haline gelen yapay zeka, S&P 500 endeksinin dört yıl süren yükseliş döneminde yaklaşık yüzde 120 değer kazanmasında önemli rol oynadı.
Ancak teknoloji şirketlerinin bu alana ayırdığı yüksek bütçelerin beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soru işaretleri, yatırımcıların iyimserliğinde zayıflama sinyalleri veriyor.
Ankete katılanlar, küresel yarı iletken hisselerini de yatırımcıların en yoğun biçimde yöneldiği alan olarak değerlendirdi.
Tahvillere yönelik kötümserlik azalıyor
Anket, tahvil piyasasına ilişkin beklentilerde de iyileşmeye işaret etti. Yatırımcıların tahvillere yönelik kötümserliği, Mayıs 2025'ten bu yana en düşük düzeye geriledi.
Katılımcıların yüzde 37'si, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 6'ya çıkması durumunda hisse senetlerinden tahvillere geçeceğini belirtti. Portföy dağılımını şimdiden tahviller lehine değiştirenlerin oranı ise yüzde 19 olarak kaydedildi.
BofA'nın 2-8 Ekim tarihlerinde düzenlediği ankete, toplam 453 milyar dolarlık varlığı yöneten 161 yatırımcı katıldı.