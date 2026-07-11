Yapay zekada yeni para kapısı ortaya çıktı: Dev banka tek tek açıkladı
Goldman Sachs'ın yayımladığı yeni yapay zeka raporu, AI yatırımlarında dengelerin değişebileceğine işaret etti. Raporda, önümüzdeki yıllarda milyarlarca dolarlık büyüme potansiyeli taşıyan alan öne çıkarılırken, yeni dönüşümden en fazla fayda sağlayabilecek şirketlerden biri dikkat çekti. İşte yapay zeka ile büyümesi beklenen o sektör...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Goldman Sachs'ın yayımladığı son analiz, yapay zekâ yatırımlarında yeni büyüme alanının işlemcilerden çok veri iletişim altyapısı olabileceğine işaret etti.
Bankaya göre son yıllarda yatırımcıların odağında ekran kartları ve grafik işlemcileri (GPU) yer alırken, yapay zekâ sistemlerinin büyümesiyle birlikte işlemciler arasında verinin çok daha hızlı taşınmasını sağlayacak ağ teknolojileri kritik önem kazanmaya başladı.
Pazarın 10 kat büyümesi bekleniyor
Raporda, yapay zekâ ağ altyapısı pazarının mevcut yaklaşık 15 milyar dolarlık seviyeden 2028 yılına kadar 154 milyar dolara ulaşabileceği öngörüldü.
Analize göre özellikle optik bağlantılar, artan veri trafiği nedeniyle bakır kabloların yerini almaya başlayacak. Bu dönüşümün hem optik modül hem de optik bileşen üreticileri için önemli bir büyüme fırsatı oluşturacağı ifade edildi.
Lumentum öne çıkan şirketlerden biri
Goldman Sachs, optik iletişim teknolojilerine odaklanan Lumentum'un bu dönüşümden en fazla fayda sağlayabilecek şirketlerden biri olduğunu belirtti.
Şirket; veri merkezlerinde kullanılan lazerler, optik motorlar ve fotonik bileşenler üretiyor. Büyük teknoloji şirketlerinin daha yüksek veri hızlarına sahip ağ altyapılarına geçmesiyle birlikte bu ürünlere yönelik talebin artabileceği değerlendiriliyor.
Raporda ayrıca, birlikte paketlenmiş optik (Co-Packaged Optics - CPO) teknolojisinin 2028 yılı itibarıyla yapay zekâ ağ harcamalarının yaklaşık yüzde 59'unu oluşturabileceği tahmin edildi.
Yatırımcılar için risk uyarısı
Goldman Sachs, öngörülerin bazı iyimser varsayımlara dayandığını da vurguladı.
CPO teknolojisinin beklenenden daha yavaş yaygınlaşması, üretim süreçlerindeki zorluklar ve büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarında olası yavaşlama, sektör açısından başlıca riskler arasında gösterildi.
Buna rağmen banka, yapay zekâ sistemlerinin büyümeye devam etmesiyle birlikte optik ağ teknolojilerine yönelik talebin uzun vadede güçlü kalacağını ve sektörün önümüzdeki yıllarda önemli büyüme potansiyeli taşıdığını değerlendirdi.