Yapay zekânın gücü 7 ayda ikiye katlanıyor

Yapay zekâdaki son büyük kırılma, modellerin ne kadar akıllı olduğundan çok onları çalıştıran altyapının ne kadar hızlı büyüdüğünde görülüyor. Sektörde artık asıl rekabet, daha fazla işlem gücünü daha kısa sürede devreye alabilen şirketler arasında yaşanıyor.

Bu değişim, veri merkezlerini teknoloji sektörünün arka planından çıkarıp haberin ana öznesi haline getirdi. Çünkü yapay zekâ uygulamalarının ölçeği büyüdükçe yalnızca çip değil; elektrik, soğutma, kablolama, arsa, inşaat ve şebeke kapasitesi de stratejik hale geliyor.