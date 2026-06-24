Yapı market devi 26 yıllık mağazasını kapatıyor
İngiltere’nin en büyük yapı market zincirlerinden B&Q, yaklaşık 30 yıldır hizmet veren mağazasını kapatma kararı aldı. Tarihi kasabada faaliyet gösteren dev mağazanın kapanacak olması hem çalışanları hem de bölge sakinlerini üzdü.
İngiltere’nin önde gelen yapı market zincirlerinden B&Q, Leicestershire bölgesindeki Wigston kasabasında bulunan mağazasını bu yıl içinde kapatacağını doğruladı. Yaklaşık 26 bin metrekarelik satış alanına sahip mağaza, 1990’lı yıllardan bu yana hizmet veriyordu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, mağazanın bulunduğu mülkün kira sözleşmesinin sona erdiği ve mülk sahibinin sözleşmeyi yenilememe kararı aldığı belirtildi. Bu nedenle mağazanın faaliyetlerine son verileceği ifade edildi.
Bull Head Street üzerinde yer alan mağaza, yıllar içinde bölgenin en bilinen ticari noktalarından biri haline geldi. B&Q, 1997 yılında mağazaya bir bahçe merkezi de ekleyerek hizmet alanını genişletmişti.
Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren mağaza, hem ev yenileme projeleri hem de bahçe düzenlemeleri için bölge halkının sık ziyaret ettiği adreslerden biri olarak öne çıkıyordu.
Şirket sözcüsü, mağazanın kapanması nedeniyle etkilenecek çalışanlarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. B&Q yönetimi, önceliklerinin çalışanlara destek olmak olduğunu vurguladı. Ayrıca şirketin bölgede alternatif mağaza seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği bildirildi.