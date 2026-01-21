'Isınma' iş sağlığı unsuru gösterildi

Yargıtay, kararını verirken Anayasa, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO’nun 155 sayılı sözleşmesini dayanak gösterdi. Bu düzenlemelere göre işverenlerin, çalışanların sağlığını koruyacak fiziki koşulları sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Isınma eksikliğinin de iş sağlığı açısından ciddi bir risk unsuru olduğu kaydedildi.