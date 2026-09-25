Yarım asırdır elinde tutuyor: 91 yaşındaki milyarder dev yatırımını duyurdu
91 yaşındaki milyarder yatırımcı Ken Langone, yaklaşık yarım asırdır elinde tuttuğu ve sert düşüşlerde bile satmadığı Eli Lilly hisseleri için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Langone, önümüzdeki 3-4 yıl için beklediği seviyeyi açıklarken bu beklentisinin arkasındaki nedenleri de tek tek sıraladı.
Milyarder yatırımcı ve Home Depot’un kurucu ortaklarından Ken Langone, yaklaşık 50 yıldır yatırım yaptığı ABD’li ilaç devi Eli Lilly için dikkat çeken bir fiyat hedefi açıkladı.
91 yaşındaki Langone, CNBC’nin “Squawk Box” programında yaptığı değerlendirmede, Eli Lilly hisselerinin önümüzdeki üç-dört yıllık dönemde 2 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini söyledi.
Yaklaşık 1.150 dolar seviyesindeki hisse fiyatı dikkate alındığında Langone’un tahmini, yaklaşık yüzde 74 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
1977'den beri tek hisse satmadı
Langone’un Eli Lilly yatırımı 1977 yılına kadar uzanıyor. Langone’un kontrolünü aldığı küçük bir tıbbi cihaz şirketi, Kasım 1977’de Eli Lilly tarafından 50 milyon dolar değerindeki Lilly hisseleri karşılığında satın alındı.
Böylece Eli Lilly yatırımcısı haline gelen Langone, aradan geçen yaklaşık 49 yılda elindeki hisselerden tek birini dahi satmadığını söyledi.
Ünlü yatırımcı, hissede sert düşüşlerin yaşandığı dönemlerde ise satış yapmak yerine pozisyonunu artırmayı tercih ettiğini anlattı.
Hisse bir yılda yüzde 55 yükseldi
Yahoo Finance verilerine göre Eli Lilly hisseleri 1.150,99 dolar seviyesinde bulunurken şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,03 trilyon dolara ulaştı.
Hisse son bir yılda yüzde 55,06 yükselirken üç yıllık getirisi yüzde 113,42'yi, beş yıllık getirisi ise yüzde 418'i aştı. Langone’un 2 bin dolarlık hedefinin gerçekleşmesi için hissenin mevcut seviyesinden yaklaşık yüzde 74 değer kazanması gerekiyor. Bu hareket üç-dört yıllık döneme yayıldığında yıllık bileşik getiri yaklaşık yüzde 14,8 ile yüzde 20,3 arasında hesaplanıyor.
Eli Lilly'nin gelirleri hızla büyüyor
Langone’un beklentisinde şirketin son dönemde yakaladığı büyüme de önemli rol oynuyor. Eli Lilly'nin 2026 mali yılının ikinci çeyreğindeki toplam geliri yıllık bazda yüzde 48 artarak 23 milyar dolara ulaştı. Büyümenin önemli bölümünü Mounjaro ve Zepbound satışlarındaki artış sağladı. Şirket 2025 yılının tamamında ise gelirlerini yüzde 45 artırarak 65,2 milyar dolara çıkardı.
Langone ayrıca şirketin yalnızca kilo verme ilaçlarına bağımlı kalmamasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Eli Lilly; Alzheimer, immünoloji, onkoloji ve yeni nesil metabolik tedaviler dahil farklı alanlarda yatırımlarını sürdürüyor.
6,5 milyar dolarlık yeni fabrika
Şirket bir yandan üretim kapasitesini de genişletiyor. Houston’da yapımı devam eden 6,5 milyar dolarlık tesisin 2030 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.
Eli Lilly'nin 2020’den bu yana üretim kapasitesinin artırılması için açıkladığı yatırım taahhütlerinin toplamı 50 milyar doları aşmış durumda.
Langone, şirket yönetimine duyduğu güvenin yatırım kararında önemli rol oynadığını belirterek CEO David Ricks ile Ar-Ge Başkanı Dan Skovronsky’ye özellikle dikkat çekti.
Riskler de masada
Şirketin güçlü büyümesine rağmen yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskler de bulunuyor. Patent sürelerinin sona ermesi, jenerik ve biyobenzer ilaçların oluşturabileceği rekabet, ilaç fiyatlarına yönelik düzenlemeler ve GLP-1 pazarında daha etkili yeni tedavilerin geliştirilmesi bu riskler arasında gösteriliyor.
Langone ise Eli Lilly’de geçmişte yaşanan sert düşüşlerde dahi yatırımını koruduğunu ve bazı dönemlerde daha fazla hisse aldığını belirtti. Ünlü yatırımcının yaklaşık yarım asırlık yatırımının ardından şirket için işaret ettiği yeni seviye ise hisse başına 2 bin dolar oldu.