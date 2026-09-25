Yarım asırdır elinde tutuyor: 91 yaşındaki milyarder dev yatırımını duyurdu

Langone ise Eli Lilly’de geçmişte yaşanan sert düşüşlerde dahi yatırımını koruduğunu ve bazı dönemlerde daha fazla hisse aldığını belirtti. Ünlü yatırımcının yaklaşık yarım asırlık yatırımının ardından şirket için işaret ettiği yeni seviye ise hisse başına 2 bin dolar oldu.