Yataklarıyla ünlü olmuştu: 40 yıllık mobilya zinciri iflas bayrağını çekti

ABD merkezli SuperNova Furniture, düşen satışlar ve artan maliyetler nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu.

Remziye Karakuş
ABD'de mobilya sektöründe yaşanan daralma, köklü şirketleri zorlamaya devam ediyor.

Teksas merkezli 40 yıllık SuperNova Furniture zinciri, işlerini yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruması için başvurdu. 

Sektördeki satış düşüşü ve maliyet baskısı, bu kararda belirleyici oldu.

Mobilya ve ev eşyası satışları 2026’nın ilk üç ayında düşüşünü sürdürdü. Mart ayında yüzde 0,11, şubatta yüzde 0,27 ve ocakta yüzde 0,31 oranında gerileme yaşandı. 

2025 genelinde de satışlar bir önceki yıla göre düşüş göstermişti.

Uzmanlara göre sektördeki daralmanın arkasında konut piyasasındaki durgunluk, artan işçilik ve ürün maliyetleri ile enflasyon bulunuyor. 

Mobilya harcamalarının ertelenebilir olması, tüketicilerin ekonomik belirsizlik dönemlerinde harcamayı kısmalarına neden oluyor.

15 Nisan’da yapılan başvuruya göre şirketin varlıkları 50 bin dolara kadar, borçları ise 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında değişiyor.

Zincirin bazı mağazaları kârlılığını korurken, bazıları zarar ediyor. Şirket, iflas sürecine rağmen faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

