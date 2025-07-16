Yatırımcılar için güncel tablo: 2 milyon TL’nin aylık faiz oranı banka banka hesaplandı
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Temmuz toplantısında TCMB’nin politika faizini 250 baz puan düşürmesi bekleniyor. Bu karar, mevduat faizleri üzerinde de doğrudan etkili olacak. Yatırımcılar ise olası faiz indirimi öncesinde, bankaların sunduğu mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası’nın kararı öncesi 2 milyon TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar? İşte hesap.com’un verilerine göre 2 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci Para Politikası Kurulu toplantısını 24 Temmuz'da yapacak.
Bu tarihte Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürmesi bekleniyor. Bankanın kararı, mevduat faiz oranlarında da etkili olacak.
Yatırımcılar ise, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Karar öncesi, bankaların mevduat faiz oranı yüzde 52 seviyesine ulaşmış durumda.
Peki, 16 Temmuz 2025 itibarıyla 32 gün vadeli 2 milyon TL’nin bankalardaki getirisi ne seviyede?
hesap.com verilerine göre, bankaların 2 milyon TL için sunduğu 32 günlük vadeli mevduat getirileri şöyle…
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 56 bin 416 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 56 bin 416 TL