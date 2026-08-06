Yatırımcılar servetini böyle büyüttü: Para kazandıran 5 yapay zeka kullanımı

1- Karmaşık finans dilini sadeleştirmek

Finans sektöründe kullanılan teknik terimler yatırımcıların doğru karar almasını zorlaştırabiliyor. Uzmanlar, fon bilgi formları veya yatırım hesap özetlerinin yapay zekâ araçlarına yüklenerek ücretler ve finansal kavramların sade bir dille açıklatılabileceğini belirtiyor. Böylece yatırımcılar sahip oldukları ürünleri ve bu ürünlerin maliyetlerini daha net görebiliyor.