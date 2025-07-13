Yatırımcıların gözdesi yerli girişimler belli oldu! İşte ikinci çeyreğin en çok yatırım alanları

2025'in ikinci çeyreğinde en çok yatırım alan yerli girişimler belli oldu. Film, fintech, oyun, tarım ve yapay zeka gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok yerli girişim yatırımcıların radarına girmeyi başardı. 1 | 14

Listeye bakıldığında özellikle mobil oyun ve finans teknolojileri girişimlerinin öne çıktığı görülüyor. Girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2 | 14

İlk sırada, dijital yayıncılık alanında küresel ölçekte büyümesini sürdüren MUBI yer aldı. Onu, finansal teknoloji sektöründen Sipay ve mobil oyun alanındaki başarılarıyla tanınan Bigger Games takip etti. 3 | 14