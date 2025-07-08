Yatırımcıların gözü mevduat faizlerinde: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

TCMB, haziran ayında politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuş, gecelik vadede borç verme ve gecelik vadede borçlanma faiz oranında da değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi mevduat faiz oranları yüzde 50'ye dayanmış durumda. 500 bin TL'nin aylık getiri ise merak ediliyor.

Peki, 8 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getiri ne kadar oldu?

İşte hesap.com’un verilerine göre güncel faiz oranları...