Yatırımcıların gözü mevduat faizlerinde: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı öncesinde gözler bir kez daha mevduat faizlerine çevrilmiş durumda. TCMB, Haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Açıklanacak veriler, mevduat faizlerinde de etkili olacak. Peki, 8 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum nedir? 500 bin TL’nin 32 gün vadeli aylık getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com’un verilerine göre 8 Temmuz 2025 itibarıyla 500 bin TL’nin aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı öncesinde, yatırımcılar gözleri mevduat faizlerine çevrildi.
TCMB, haziran ayında politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuş, gecelik vadede borç verme ve gecelik vadede borçlanma faiz oranında da değişikliğe gitmemişti.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi mevduat faiz oranları yüzde 50'ye dayanmış durumda. 500 bin TL'nin aylık getiri ise merak ediliyor.
Peki, 8 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getiri ne kadar oldu?
İşte hesap.com’un verilerine göre güncel faiz oranları...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 14 bin 158 TL
Vade Sonu Tutar: 514 bin 158 TL