Yatırımcıların rotası değişiyor! Kira getirisi en yüksek şehirler hangileri?

Kira artışları kiracıların gündemindeyken, yatırımcıların ilgisi yüksek kazanç getiren illerde yoğunlaşıyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa da Türkiye'nin kira getirisi en yüksek 10 ilini açıkladı. Peki, en yüksek kira getirisi hangi illerde?

Kira artışları kiracıların bütçesini zorlamaya devam ederken, yatırımcıların odağı yüksek getiri sağlayan illere çevrildi. Özellikle son dönemde kira fiyatlarının hızla yükselmesi, hangi illerin daha yüksek kazanç sağladığı sorusunu gündeme taşıdı.

Yapay zekâ ve veri analizi temelli gayrimenkul değerleme platformu Endeksa da bu tabloyu rakamlarla ortaya koyarak Türkiye’nin kira getirisi en yüksek 10 ilini açıkladı.

Listede megakent İstanbul yer almazken; Şanlıurfa, Tekirdağ gibi illerin ilk sıraları zorlaması dikkat çekti.

Peki, yatırımcısına en fazla kazandıran şehirler hangileri? İşte Türkiye'nin kira getirisi en yüksek 10 ili...

10- Hatay

Ortalama kira geliri: 18 bin 13 TL

Getiri oranı: Yüzde 7,91

9- Denizli

Ortalama kira geliri: 15 bin 305 TL

Getiri oranı: Yüzde 7,92

8- Sakarya

Ortalama kira geliri: 18 bin 942 TL

Getiri oranı: Yüzde 7,92

7- İzmir

Ortalama kira geliri:  27 bin 660 TL

Getiri oranı: Yüzde 7,96

6- Eskişehir

Ortalama kira geliri: 17 bin 451 TL

Getiri oranı: Yüzde 8,09

5- Kahramanmaraş

Ortalama kira geliri: 19 bin 384 TL

Getiri oranı: Yüzde 8,26

4- Van

Ortalama kira geliri: 16 bin 352 TL

Getiri oranı: Yüzde 8,37

3- Tekirdağ

Ortalama kira geliri: 19 bin 846 TL

Getiri oranı: Yüzde 8,71

2- Şanlıurfa

Ortalama kira geliri: 15 bin 929 TL

Getiri oranı: Yüzde 8,76

1- Ankara

Ortalama kira geliri: 28 bin 592 TL

Getiri oranı: Yüzde 10.47

