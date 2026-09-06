Yatırımcıların rotası değişti: Bu hisselere ilgi arttı

UBS de diğer Asya teknoloji piyasalarının dışında çeşitlendirme arayan yatırımcılar için CSI 500’ü alternatif bir yapay zeka yatırımı olarak öne çıkardı.

Bankanın işlem masası verilerine göre, 30 Ağustos itibarıyla Asya’daki en büyük haftalık türev işlem akışı Çin’in CSI endekslerine yönelik yükseliş yönlü pozisyonlardan geldi. Bu işlemler arasında CSI 300 ve CSI 500’e yönelik uzun swap pozisyonları da yer aldı.