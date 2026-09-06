Yatırımcıların rotası değişti: Bu hisselere ilgi arttı
Yapay zeka odaklı yatırımlarda Japonya ve Güney Kore’de yoğunlaşan pozisyonlara alternatif arayan yatırımcıların rotası Çin’e dönüyor. Çin’in teknoloji alanındaki atılımı ve düşen opsiyon maliyetleri, ülke hisselerine bağlı yükseliş yönlü işlemlere talebi artırıyor.
Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarına yönelik ilgi sürerken, yatırımcıların Asya’daki tercihinde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor.
Japonya ve Güney Kore’deki kalabalık yapay zeka işlemlerinin ötesinde çeşitlendirme arayan yatırımcılar, Çin hisselerine bağlı yükseliş yönlü türev araçlara giderek daha fazla yöneliyor.
Büyük küresel bankaların işlem masalarında, Çin’in CSI endekslerine bağlı alım opsiyonları ve swap işlemlerine yönelik talebin arttığı görülüyor. İlginin özellikle orta ve küçük ölçekli şirketlerde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Çin'in teknoloji hamlesi öne çıkıyor
Yatırımcıların Çin piyasasına yönelmesinde sermaye piyasası reformları, ülkenin teknolojik öz yeterlilik hedefleri ve donanım şirketlerinin iyileşen kazanç görünümü etkili oluyor.
Teknoloji sektörü CSI 300’ün en büyük sektörü haline gelirken, CSI 500 ve CSI 1000 endekslerindeki ağırlığını da artırdı. Bu tablo, Çin’in gelişmekte olan yapay zeka ekosistemine yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.
UBS de diğer Asya teknoloji piyasalarının dışında çeşitlendirme arayan yatırımcılar için CSI 500’ü alternatif bir yapay zeka yatırımı olarak öne çıkardı.
Bankanın işlem masası verilerine göre, 30 Ağustos itibarıyla Asya’daki en büyük haftalık türev işlem akışı Çin’in CSI endekslerine yönelik yükseliş yönlü pozisyonlardan geldi. Bu işlemler arasında CSI 300 ve CSI 500’e yönelik uzun swap pozisyonları da yer aldı.
Sert yükselişten çok kademeli toparlanma beklentisi
Barclays da Çin ana kara endekslerine bağlı alım spreadlerine yönelik ilginin arttığını bildirdi. İşlemler, yatırımcıların Çin hisselerinde sert ve hızlı bir ralliden ziyade kademeli bir yükseliş beklediğine işaret ediyor.
Çin piyasalarına yönelik ilgi, ülke ekonomisinin görünümü ve hükümet desteğine ilişkin soru işaretlerinin devam ettiği bir dönemde artıyor.
CSI 1000, temmuz ayında 2016’dan bu yana en kötü aylık performansını göstermesinin ardından mayıs ayında gördüğü zirvenin yüzde 16 altında bulunuyor.
Opsiyon maliyetleri de cazibeyi artırdı
Çin hisselerine yönelik işlemleri destekleyen bir diğer unsur ise opsiyon fiyatlarındaki gerileme oldu. Zımni oynaklığın bir yıllık ortalamasına doğru düşmesi, yatırımcıların olası yükselişe yönelik pozisyon alma maliyetini azalttı.
Çin piyasalarına yönelim ABD’li yatırımcılar arasında da görülüyor. KraneShares CSI China Internet ETF üzerinde cuma günü büyük ölçekli yükseliş yönlü alım opsiyonu işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu pozisyon, fonun yılın başlarında gördüğü seviyelere yeniden yükseleceği beklentisine işaret etti.
Son işlemler, Çin’in kendine özgü teknoloji ekosisteminin, Japonya ve Güney Kore’de yoğunlaşan yapay zeka yatırımlarına alternatif arayan küresel yatırımcılar açısından giderek daha fazla öne çıktığını gösteriyor.