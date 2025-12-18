Yatırımcıya en çok kazandıran iller belli oldu

Yatırımcıya en çok kazandıran iller

Kasım ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği ilk 30 il arasında yatırımcıya en çok kazandıran şehirler Diyarbakır, Samsun ve Çanakkale oldu. Diyarbakır’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 48,7 artarken, reel artış yüzde 12,6 olarak hesaplandı. Samsun’da nominal artış yüzde 41,3, reel artış yüzde 7,1; Çanakkale’de ise nominal artış yüzde 39,2, reel artış yüzde 5,5 oldu.

Satılık konut fiyatlarının en sınırlı yükseldiği iller ise Hatay, Muğla ve Aydın olarak sıralandı. Bu illerde fiyatlar nominal olarak artmasına rağmen reel bazda düşüş kaydetti.