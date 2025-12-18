Yatırımcıya en çok kazandıran iller belli oldu
Endeksa’nın Kasım 2025 Konut Değer Raporu’na göre Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 28,4 artarken, enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 2,7 geriledi. Konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplandı. Endeksa verilerine göre kasım ayında konut yatırımında en yüksek reel getiri Diyarbakır, Samsun ve Çanakkale’de görülürken, Hatay, Muğla ve Aydın’da fiyatlar reel olarak geriledi.
Endeksa, Kasım 2025 Konut Değer Raporu’nu açıkladı.
Rapora göre, kasım ayında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları aylık bazda yüzde 2,7, yıllık bazda ise yüzde 28,4 yükseldi. Ancak enflasyon etkisi dikkate alındığında fiyatlar yıllık bazda reel olarak yüzde 2,7, aylık bazda ise yüzde 1,0 düşüş gösterdi.
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 37 bin 202 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 4,7 milyon TL’ye yükseldi. Konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplandı.
Konut satışlarında kasım ayında gerileme
Kasım ayında Türkiye genelinde 141 bin 100 adet konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8’lik bir düşüşe işaret etti. Buna karşın, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133 adede ulaştı.
İpotekli konut satışları kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ise ipotekli satışlar yüzde 53,5 artışla 207 bin 519’a yükseldi.
“Piyasada daha dengeli bir yapı oluşuyor”
Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, rapora ilişkin değerlendirmesinde, satış ve kira fiyatlarının nominal olarak artmaya devam ettiğini, ancak reel düşüşün sürdüğünü belirterek, bu tablonun konut piyasasında fiyat artış hızının yavaşladığını ve daha dengeli bir yapıya geçildiğini gösterdiğini söyledi. Öğüt, ipotekli satışlardaki güçlü artışın kredi kanalının yeniden devreye girdiğine işaret ettiğini, konut kredisi faizlerinde beklenen düşüşle birlikte piyasadaki hareketliliğin artabileceğini ifade etti.
Yatırımcıya en çok kazandıran iller
Kasım ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği ilk 30 il arasında yatırımcıya en çok kazandıran şehirler Diyarbakır, Samsun ve Çanakkale oldu. Diyarbakır’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 48,7 artarken, reel artış yüzde 12,6 olarak hesaplandı. Samsun’da nominal artış yüzde 41,3, reel artış yüzde 7,1; Çanakkale’de ise nominal artış yüzde 39,2, reel artış yüzde 5,5 oldu.
Satılık konut fiyatlarının en sınırlı yükseldiği iller ise Hatay, Muğla ve Aydın olarak sıralandı. Bu illerde fiyatlar nominal olarak artmasına rağmen reel bazda düşüş kaydetti.
Dört büyük il arasında Ankara öne çıktı
Dört büyük il arasında satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ankara oldu. Başkentte fiyatlar nominal olarak yüzde 35,6 yükselirken, reel bazda yüzde 2,8 artış kaydedildi. İstanbul’da nominal artış yüzde 30,2 olurken reel bazda yüzde 1,3 düşüş yaşandı. İzmir ve Bursa’da ise fiyatlar reel olarak geriledi.
Kiralar reel olarak geriledi
Rapora göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 27,5 artarken aylık bazda değişmedi. Enflasyondan arındırıldığında kiralar yıllık bazda yüzde 3,4, aylık bazda ise yüzde 1,8 geriledi. Ortalama metrekare kira fiyatı 228 TL, ortalama kira bedeli ise 24 bin 898 TL olarak hesaplandı.