Yaz sezonu öncesi alarm zilleri! Turizmde rekor kırıyor ama personel bulamıyor
Avrupa'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan İspanya, 2026 yaz sezonuna güçlü talep ile giriyor. Ancak artan turist sayısına rağmen sektörün karşı karşıya olduğu personel sıkıntısı, işletmeleri zorluyor. Otellerden restoranlara kadar birçok işletme yeterli çalışan bulmakta güçlük çekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İspanya'da turizm sektörü yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun bir döneme hazırlanıyor. Buna karşın sektör temsilcileri, oteller, restoranlar, barlar ve diğer turizm işletmelerinde ciddi personel eksikliği yaşandığını belirtiyor. İşverenler, artan talebe rağmen açık pozisyonları doldurmakta zorlanıyor.
Ülkede istihdam tarihi seviyelere ulaşmış durumda. Mayıs ayında çalışan sayısı 22,3 milyonla rekor kırarken işsizlik de son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Buna rağmen turizm sektöründeki açık pozisyonlar dikkat çekiyor.
Resmi verilere göre yılın ilk dört ayında İspanya'ya gelen uluslararası yolcu sayısı 32 milyonu aştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artış anlamına geliyor. Artan turist trafiği, özellikle yaz aylarında hizmet sektörüne olan ihtiyacı daha da büyütüyor.
Sektör temsilcileri, çalışan bulma sorununda en önemli nedenlerden birinin turistik bölgelerdeki yüksek kira fiyatları olduğunu belirtiyor.
Tatil bölgelerinde yaşam maliyetlerinin artması, mevsimlik çalışanların bu bölgelerde iş kabul etmesini zorlaştırıyor.
İşletmeler, özellikle yaz sezonunda ihtiyaç duydukları geçici personeli bulmakta zorlanıyor. Çalışma koşulları, konaklama maliyetleri ve farklı sektörlerin sunduğu alternatif iş imkanları nedeniyle turizm sektörüne ilgi azalıyor.
Turizm otoriteleri mevcut personel açığının turizm sektöründe büyük çaplı bir krize yol açmasının beklenmediğini ancak iş gücü sorununun sezon boyunca yakından takip edileceğini belirtiyor.
Sektörün uzun vadeli büyümesini sürdürebilmesi için işe alım ve konut sorunlarına kalıcı çözümler bulunması gerektiği vurgulanıyor.
Turizm, İspanya ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün sağlanması, hem hizmet kalitesi hem de ekonomik büyüme açısından kritik önem taşıyor.
Yetkililer ve sektör temsilcileri, yaz sezonunun personel yönetimi açısından önemli bir sınav olacağı görüşünde birleşiyor.