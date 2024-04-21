Yazlık kiralamak da zor... İşte bölge bölge yazlık kiraları
Bu yıl yazlık kiralamak bütçeleri zorlayacak. Bu yıl da yüzbinlerce hane tercihini yazlık kiralamaktan yana kullanacak. Bodrum'da aylık yazlık kiralama bedeli 40 bin ile 120 bin lira arasında değişiyor. Antalya merkezde eşyalı daireler 55 bin liraya kadar çıkıyor.
Gayrimenkul danışmanları ve hukukçular, kısa süreli kiralamalarda dahi mutlaka sözleşme yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Havaların ısınmasıyla hatırlanan yaz nedeniyle gözler Ege ve Akdeniz kıyılarına çevrildi. Bu yıl da yüzbinlerce hane tercihini yazlık kiralamaktan yana kullanacak. Bu yaz da tatil pahalıya patlayacak. Esra Toptaş, Habertürk'teki bugünkü yazısında bölge bölge yazlık kiralama fiyatlarını aktardı. İstoç Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Şenay Araç’ın verdiği bilgilere göre işte yazlık kiraları…
Marmara Bölgesi
-Çınarcık eşyalı aylık 15.000 ile 25.000 arası
-Yalova - Esenköy 10.000 ile 15.000 arası aylık
-Silivri aylık 60.000 ile 150.000 arası
-Gümüşyaka aylık 35.000 ile 50.000 arası arası
-Selimpaşa aylık 30.000 ile 45.000 arası
-Marmara Ereğlisi 25.000 ile 45.000 arası aylık
-Yeniçiftlik 15.000 ile 35.000 arası aylık
-Kumburgaz 12.000 ile 30.000 arası aylık
Ege Bölgesi
Foça 30.000 ile 50.000 arası aylık
Dikili 30.000 ile 60.000 arası aylık
Çeşme 90.000 ile 180.000 arası aylık