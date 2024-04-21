Yazlık kiralamak da zor... İşte bölge bölge yazlık kiraları

Gayrimenkul danışmanları ve hukukçular, kısa süreli kiralamalarda dahi mutlaka sözleşme yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Havaların ısınmasıyla hatırlanan yaz nedeniyle gözler Ege ve Akdeniz kıyılarına çevrildi. Bu yıl da yüzbinlerce hane tercihini yazlık kiralamaktan yana kullanacak. Bu yaz da tatil pahalıya patlayacak. Esra Toptaş, Habertürk'teki bugünkü yazısında bölge bölge yazlık kiralama fiyatlarını aktardı. İstoç Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Şenay Araç’ın verdiği bilgilere göre işte yazlık kiraları…

1 | 6