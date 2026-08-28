Yeni metro hattı için tarih verildi: 16 istasyonla hizmet verecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günlük on binlerce yolcuya hizmet vermesi planlanan ve trafik yükünü hafifletecek olan Raylı Sistem Hattı Projesi için tarihi açıkladı. Kent içi ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralayacak raylı sistem projesinde ilk adım ise 1 Eylül'de atılıyor.
Trabzon’un kent içi ulaşımını rahatlatması hedeflenen 16,2 kilometrelik Raylı Sistem Hattı Projesi’nde ilk adım atılıyor. Temeli 1 Eylül Salı günü atılacak hat, 16 istasyonla Akçaabat’tan başlayarak kent merkezi üzerinden Trabzon Havalimanı’na kadar uzanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Projenin temelinin 1 Eylül Salı günü atılacağını belirten Uraloğlu, "Hat, Trabzon'un doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacak. İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı'nda son bulacak" bilgisini verdi.
Hat üzerinde 16 istasyon bulunacak
Projenin toplam 16,2 kilometrelik güzergâhtan oluşacağını aktaran Uraloğlu, istasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"16,2 kilometrelik güzergahımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak."
Hattın hizmete girmesiyle Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon kent merkezine ve havalimanına kadar birçok önemli noktanın raylı sistemle birbirine bağlanması planlanıyor.
Günlük 87 binin üzerinde yolcu taşıyacak
Projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar’daki artan nüfus ile ulaşım ihtiyacına yanıt vereceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesinden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız."
Uraloğlu, hatta kullanılacak araçların 360 yolcu kapasiteli olacağını bildirdi. Güzergâhtaki yolculuk süresinin 26 dakika 14 saniye olması, hattın ise günlük 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor.