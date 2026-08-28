Yeni metro hattı için tarih verildi: 16 istasyonla hizmet verecek

Günlük 87 binin üzerinde yolcu taşıyacak

Projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar’daki artan nüfus ile ulaşım ihtiyacına yanıt vereceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesinden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız."