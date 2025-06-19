Yeni müşteri için fırsatlar arttı: İşte banka banka emekli promosyon tutarları
Bankalar tatil sezonu yaklaşırken, birbirinden cazip tekliflerle maaş müşterisi olacak emeklileri kendisine çekmeye çalışıyor. Emekliler ise bankaların sunduğu promosyon miktarına bakıyor. Bankaların emeklilere özel promosyonları 27 bin liraya dayanırken bazı bankalar 60 bin liralık nakit avans imkanları ile bu oranı katlıyor. İşte banka banka emekli promosyon tutarları...
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Yapı Kredi
Banka emekli maaşını taşıyana 27 bin TL’ye varan promosyon veriyor.
Ayrıca EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor.
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ING
ING emekli maaşını taşıyana 25 bin TL’ye varan promosyon ayrıcalığı sunuyor.
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İş Bankası
İş Bankası emekli maaşı promosyon tutaru 21 bin TL.
Ayrıca diğer banka ATM’sinden ayda 2 defa olmak üzere nakit çekimler ücretsiz.
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Albaraka Türk
Banka'nın emekli maaşı promosyonu 20 bin TL
EFT ve havale de ücretsiz
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