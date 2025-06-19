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Yeni müşteri için fırsatlar arttı: İşte banka banka emekli promosyon tutarları

Bankalar tatil sezonu yaklaşırken, birbirinden cazip tekliflerle maaş müşterisi olacak emeklileri kendisine çekmeye çalışıyor. Emekliler ise bankaların sunduğu promosyon miktarına bakıyor. Bankaların emeklilere özel promosyonları 27 bin liraya dayanırken bazı bankalar 60 bin liralık nakit avans imkanları ile bu oranı katlıyor. İşte banka banka emekli promosyon tutarları...

Şeyda Karaca seyda.karaca@dunya.com
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Yeni müşteri için fırsatlar arttı: İşte banka banka emekli promosyon tutarları - Resim: 1

Yapı Kredi

Banka emekli maaşını taşıyana 27 bin TL’ye varan promosyon veriyor.
Ayrıca EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

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Yeni müşteri için fırsatlar arttı: İşte banka banka emekli promosyon tutarları - Resim: 2

ING

ING emekli maaşını taşıyana 25 bin TL’ye varan promosyon ayrıcalığı sunuyor.

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Yeni müşteri için fırsatlar arttı: İşte banka banka emekli promosyon tutarları - Resim: 3

İş Bankası

İş Bankası emekli maaşı promosyon tutaru 21 bin TL.
Ayrıca diğer banka ATM’sinden ayda 2 defa olmak üzere nakit çekimler ücretsiz.

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Yeni müşteri için fırsatlar arttı: İşte banka banka emekli promosyon tutarları - Resim: 4

Albaraka Türk

Banka'nın emekli maaşı promosyonu 20 bin TL

EFT ve havale de ücretsiz

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