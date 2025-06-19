Banka emekli maaşını taşıyana 27 bin TL’ye varan promosyon veriyor. Ayrıca EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

İş Bankası

İş Bankası emekli maaşı promosyon tutaru 21 bin TL.

Ayrıca diğer banka ATM’sinden ayda 2 defa olmak üzere nakit çekimler ücretsiz.