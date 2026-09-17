Yer fıstığında işler tersine döndü: Fiyat bir anda dibe vurdu

Rekolte üreticiyi memnun etti

Fiyatlardaki düşüşe karşın bu yıl verimin iyi olduğunu söyleyen Eker, kendi arazisindeki hasada ilişkin de bilgi verdi. Eker, "50 dönüm arazide 20 ton civarında bir hasadımız var. Bu sene rekolte güzel" diye konuştu.