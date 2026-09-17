Yer fıstığında işler tersine döndü: Fiyat bir anda dibe vurdu
Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Adana'da hasat sürerken üreticiyi fiyat düşüşü vurdu. Sezon başında 100-110 liradan alıcı bulan yer fıstığının kilogramı 60-70 liraya kadar geriledi. Çiftçiler, tüccarların alım yapmadığını öne sürdü.
Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde önemli merkezlerinden Adana'da hasat devam ediyor. Ülkenin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılayan kentte, tarladan çıkarılan ürünlerde kurutma ve eleme mesaisi başladı.
Kozan ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda yetiştirilen yer fıstıkları, hasadın ardından tarlalara seriliyor. Traktör ve kepçelerle yayılan ürünler bir süre kurutulduktan sonra topraktan ayrılması için eleme işleminden geçiriliyor.
Tonlarca ürünün taşınması ve elenmesi sırasında oluşan yoğun toza rağmen çalışmalarını sürdüren çiftçiler, temizlenen yer fıstıklarını fabrikalara gönderilmeye hazır hale getiriyor.
Fiyat 60-70 liraya kadar geriledi
Sezonun ilk hasadında kilogramı 100-110 liradan alıcı bulan yer fıstığında fiyatlar geriledi. Osmaniye'deki tüccarların alımları durdurduğu iddia edilirken, piyasada kilogram fiyatının 60-70 liraya kadar düştüğü öğrenildi.
Çiftçi Adil Eker, üreticinin mevcut fiyatlardan memnun olmadığını belirterek, "Hasat 90-110 TL arasında alımla başladı. Bir hafta önce de 85'e kadar satıldı. Şu anda 60-70 lira. Maliyetini kurtarmıyor. Osmaniye'nin tüccarları alım yapmıyor şu anda. Telefon ediyoruz, gelmiyor. Fiyatı düşürmek için ‘Biz alım yapmıyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Rekolte üreticiyi memnun etti
Fiyatlardaki düşüşe karşın bu yıl verimin iyi olduğunu söyleyen Eker, kendi arazisindeki hasada ilişkin de bilgi verdi. Eker, "50 dönüm arazide 20 ton civarında bir hasadımız var. Bu sene rekolte güzel" diye konuştu.