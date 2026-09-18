Yeşil altında hasat başladı: Olumsuz hava üretimi vurdu
Siirt'te "yeşil altın" olarak bilinen fıstıkta hasat sezonu başladı. Bahçelerde yoğun mesai sürerken aşırı yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş yaşandığı belirtildi.
Siirt'te bölge ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve "yeşil altın" olarak adlandırılan Siirt fıstığında hasat dönemi başladı.
Üreticiler ve tarım işçileri sabahın erken saatlerinden itibaren fıstık bahçelerinde yoğun mesai yaparken, bu yıl etkili olan olumsuz hava koşulları rekoltenin düşmesine yol açtı.
Bahçelerde hasat mesaisi
Kurtalan ilçesine bağlı İncirlik köyündeki fıstık bahçelerinde hasat için ağaçların altına brandalar seriliyor. İşçiler, dallardan elle topladıkları fıstıkları brandaların üzerine döktükten sonra çuvallara dolduruyor.
Toplanan ürünler daha sonra ayıklanmak ve işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Fabrikalara getirilen yaş fıstıklar, kabuklarından ayrılarak çeşitli işlemlerden geçiriliyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Fıstığın bahçeden fabrikaya uzanan hasat ve işleme süreci de kameralara yansıdı.
Olumsuz hava rekolteyi düşürdü
Uzun yıllardır ailesinin geçimini fıstık üretiminden sağlayan üretici Adnan Bingöl, 2026 hasat sezonunun çiftçiler için bereketli geçmesini temenni etti.
Bu yıl mevsim normallerinin dışında gerçekleşen hava olaylarının üretime olumsuz yansıdığını belirten Bingöl, ''Bu sene aşırı yağmur, dolu ve fırtınadan dolayı rekoltede maalesef biraz eksiklik var. Bir de döllenmenin az olması çiftçileri bayağı etkiledi" dedi.
Ürünler pazara hazırlanıyor
Rekoltedeki düşüşe rağmen hasat sezonuyla birlikte Siirt'teki fıstık bahçelerinde çalışmalar devam ediyor. Üreticiler ve işçiler, yoğun emekle topladıkları fıstıkları işleme tesislerine ulaştırarak pazara hazırlıyor.