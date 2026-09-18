Yeşil altında hasat başladı: Olumsuz hava üretimi vurdu

Bu yıl mevsim normallerinin dışında gerçekleşen hava olaylarının üretime olumsuz yansıdığını belirten Bingöl, ''Bu sene aşırı yağmur, dolu ve fırtınadan dolayı rekoltede maalesef biraz eksiklik var. Bir de döllenmenin az olması çiftçileri bayağı etkiledi" dedi.