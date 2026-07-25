Yetişkin başına servette Avrupa’nın zirvesi İsviçre oldu

ABD 594 bin 651 euro ile ikinci sıraya yerleşirken, Avrupa Birliği içinde en yüksek ortalama servet Lüksemburg’da görüldü. Lüksemburg, 559 bin 170 euroluk seviyeyle hem Avrupa’da hem de dünyada üst sıralardaki yerini korudu.

Hong Kong, Avustralya ve Singapur’un ardından Danimarka, Norveç ve Hollanda da ilk 10’da yer aldı. Böylece ilk 10’un önemli bölümünü Avrupa ülkeleri oluşturdu. Rapora göre küresel ilk 30 listesinde yetişkin başına ortalama servette 18 Avrupa ekonomisi bulunuyor. Medyan servette bu sayı 19’a çıkıyor.