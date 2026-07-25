Yetişkin başına servette Avrupa’nın zirvesi İsviçre oldu
UBS Global Wealth Report 2026’ya göre yetişkin başına ortalama servette İsviçre 777 bin euro ile dünya lideri oldu. ABD toplam servette açık ara önde görünse de medyan servette Avrupa ülkeleri öne çıktı; Almanya ile İtalya arasındaki fark ise dağılım tartışmasını büyüttü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İsviçre zirvede, ABD ikinci sırada
UBS Global Wealth Report 2026, yetişkin başına servet sıralamasında Avrupa’nın güçlü varlığını ortaya koydu. 2025 sonu verilerine göre İsviçre, yetişkin başına ortalama 777 bin 506 euroluk servetle dünya sıralamasının ilk sırasında yer aldı.
ABD 594 bin 651 euro ile ikinci sıraya yerleşirken, Avrupa Birliği içinde en yüksek ortalama servet Lüksemburg’da görüldü. Lüksemburg, 559 bin 170 euroluk seviyeyle hem Avrupa’da hem de dünyada üst sıralardaki yerini korudu.
Hong Kong, Avustralya ve Singapur’un ardından Danimarka, Norveç ve Hollanda da ilk 10’da yer aldı. Böylece ilk 10’un önemli bölümünü Avrupa ülkeleri oluşturdu. Rapora göre küresel ilk 30 listesinde yetişkin başına ortalama servette 18 Avrupa ekonomisi bulunuyor. Medyan servette bu sayı 19’a çıkıyor.
Avrupa’nın büyük ekonomileri birbirine yakın seyretti
Avrupa’nın en büyük beş ekonomisi de ortalama servet listesinde yer aldı. Ancak bu beşli içinde dikkat çeken unsur, sıralama farkı olsa da servet seviyelerinin birbirine çok uzak olmaması oldu.
Almanya 296 bin 23 euro ile bu grubun en yüksek seviyesine sahip ülke olarak öne çıktı. Fransa 291 bin 536 euro ile onu izledi. İspanya 261 bin 689 euro, Birleşik Krallık 250 bin 71 euro ve İtalya 238 bin 653 euro ile sıralandı.
Avrupa’nın büyük ekonomileri birbirine yakın seyretti
Avrupa’nın en büyük beş ekonomisi de ortalama servet listesinde yer aldı. Ancak bu beşli içinde dikkat çeken unsur, sıralama farkı olsa da servet seviyelerinin birbirine çok uzak olmaması oldu.
Almanya 296 bin 23 euro ile bu grubun en yüksek seviyesine sahip ülke olarak öne çıktı. Fransa 291 bin 536 euro ile onu izledi. İspanya 261 bin 689 euro, Birleşik Krallık 250 bin 71 euro ve İtalya 238 bin 653 euro ile sıralandı.
Bu tablo, Avrupa’nın büyük ekonomilerinde kişi başına ortalama servetin geniş bantta değil, daha sıkışık aralıkta dağıldığını gösterdi. Ancak bu görünüm, medyan servete geçildiğinde ciddi biçimde değişiyor. İrlanda, Avusturya, Finlandiya, Portekiz, Malta ve Yunanistan da küresel ilk 30 listesinde yer alan diğer Avrupa ekonomileri arasında bulundu.
Medyan servette tablo tersine döndü
Raporda en dikkat çekici kırılma, ortalama servetten medyan servete geçildiğinde yaşandı. Medyan servet, nüfusun ortasındaki yetişkinin servetini gösterdiği için dağılımın daha dengeli fotoğrafını sunuyor.
Bu ölçüme göre dünya lideri Lüksemburg oldu. Lüksemburg’da yetişkin başına medyan servet 336 bin 498 euroya ulaştı. Belçika 236 bin 712 euro ile ikinci sırada yer aldı.
Avustralya, Yeni Zelanda ve Hong Kong da üst sıralardaki yerini korurken Avrupa’dan Danimarka, İsviçre ve Norveç ilk 10’a girdi. Böylece Avrupa ülkeleri medyan servette de belirgin ağırlık oluşturdu.
Raporda, piyasaların hangi kesimine bakıldığına göre bir ülkenin daha zengin ya da daha yoksul görünebileceği vurgulandı. Bu nedenle medyan servet, orta sınıfın gerçek ağırlığını görmek açısından daha işlevsel kabul ediliyor.
İtalya zirveye çıktı, Almanya son sıraya indi
Avrupa’nın beş büyük ekonomisi medyan servette tamamen farklı bir sıralama verdi. Bu ölçümde İtalya 111 bin 881 euro ile grubun en yüksek seviyesine çıktı ve dünyada 11’inci sırada yer aldı.
Birleşik Krallık 107 bin 42 euro, Fransa 104 bin 106 euro ve İspanya 95 bin 290 euro ile İtalya’ya yakın seyretti. Buna karşılık Almanya 45 bin 679 euro ile yalnızca grubun değil, küresel listenin de son sırasında kaldı.
Bu fark, Almanya’da servetin üst gelir gruplarında daha yoğunlaştığı, orta kesimde ise diğer büyük Avrupa ekonomilerine göre daha zayıf dağıldığı yorumlarını güçlendirdi.
İtalya’nın ortalama servette alt sıralarda görünmesine rağmen medyan servette öne çıkması, orta sınıf servet dağılımının daha dengeli olduğuna işaret etti.
ABD’nin büyük düşüşü eşitsizlik tartışmasını büyüttü
ABD ortalama servette dünya ikincisi olmasına rağmen medyan servette listenin alt sıralarına geriledi. Yetişkin başına medyan servet 58 bin 927 euro olarak hesaplandı.
Bu düşüş, servetin üst gelir ve varlık grubunda yoğunlaştığını gösteren en net örneklerden biri olarak öne çıktı. Raporda, ortalama ile medyan arasındaki sert farkın aşırı servet birikimini işaret ettiği belirtildi.
Almanya, İsveç ve Singapur da ortalama sıralamaya göre medyan listede çift haneli sıra kaybı yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Buna karşılık Japonya, Malta, İtalya, Belçika ve Birleşik Krallık medyan sıralamada daha yukarı çıktı.
Bu tablo, hangi ülkenin sadece zengin bir tepe sınıfa sahip olduğu, hangisinin daha geniş ve dengeli bir orta sınıf yarattığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Batı Avrupa, ABD’nin yarısına bile ulaşamadı
Rapordaki bölgesel karşılaştırma da dikkat çekici sonuçlar verdi. Yetişkin başına ortalama servet ABD’de 594 bin 651 euro seviyesinde gerçekleşti.
Batı Avrupa’da aynı gösterge 287 bin 884 euroda kaldı. Bu da Batı Avrupa’nın, yetişkin başına ortalama servette ABD’nin yarısının altında kaldığını gösterdi.
Doğu Avrupa’da ise yetişkin başına ortalama servet 53 bin 55 euro olarak hesaplandı. Böylece Avrupa içindeki bölünme de net biçimde ortaya çıktı.
Öte yandan toplam kişisel servetin yüzde 38,1’i ABD’de toplanırken, Batı Avrupa’nın payı yüzde 21,9’da kaldı. Doğu Avrupa’nın payı ise yalnızca yüzde 3,3 oldu.
Satın alma gücü ayrımı unutulmamalı
Rapordaki tüm veriler, servetin dağılımına ilişkin önemli ipuçları verse de satın alma gücüne dair doğrudan bilgi vermiyor. Aynı servet düzeyi, farklı ülkelerde çok farklı yaşam standartlarına karşılık gelebiliyor.
Bu nedenle yetişkin başına servet tabloları, ülkelerin mutlak refahını tek başına ölçmüyor. Yine de servetin hangi ülkelerde yoğunlaştığını, nerelerde daha dengeli dağıldığını ve orta sınıfın gücünü anlamak açısından güçlü bir gösterge sunuyor.
UBS verileri, Avrupa’nın özellikle medyan servette küresel ölçekte güçlü konumunu koruduğunu gösterirken, ABD’nin servet üretiminde öne çıkıp dağılım tarafında daha zayıf kaldığını ortaya koydu.
Önümüzdeki dönemde faiz patikası, varlık fiyatları, konut piyasası ve borsalardaki hareketler bu sıralamaları yeniden şekillendirebilir.