Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon beklentisi, Merkez Bankası tarafından güncellendi. Yapılan son tahmine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında öngörülüyor.

Emekliler, her altı ayda bir enflasyon farkı alırken; memur ve memur emeklileri ise bu farka ek olarak toplu sözleşme zammından yararlanıyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 bandına çekmesiyle, milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak zammına çevrildi.

Peki yeni oranlar maaşlara nasıl yansıyacak, en düşük emekli aylığı hangi seviyelere çıkabilir?