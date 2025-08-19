Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini üst banda taşıması, milyonlarca memur ve emeklinin gözünü ocak zammına çevirdi. Enflasyon görünümündeki bu revizyon, hem en düşük emekli aylığı hem de memur ve memur emeklilerinin maaşları için hesapların yeniden yapılmasına neden oluyor. Toplu sözleşme süreci ve enflasyon farkı birlikte belirlenecek artışlarda belirleyici olacak. Peki yeni tablo, ocakta maaşlara nasıl yansıyacak ve en düşük emekli aylığı hangi seviyeye yaklaşacak?
Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon beklentisi, Merkez Bankası tarafından güncellendi. Yapılan son tahmine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında öngörülüyor.
Emekliler, her altı ayda bir enflasyon farkı alırken; memur ve memur emeklileri ise bu farka ek olarak toplu sözleşme zammından yararlanıyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 bandına çekmesiyle, milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak zammına çevrildi.
Peki yeni oranlar maaşlara nasıl yansıyacak, en düşük emekli aylığı hangi seviyelere çıkabilir?
Uzmanlara göre yıl sonu enflasyonu yüzde 26-28 aralığında gerçekleşebilir. Emekliler, yılın ilk yarısında yüzde 16,67 oranında zam almıştı. Bu verilere göre ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 10-12 aralığında ek zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme sürecine bağlı olarak yüzde 15-17 bandında bir artış alabileceği öngörülüyor.
En düşük emekli aylığı ne kadar olur?
En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı şu anda 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Uzmanlara göre bu tutarın, yüzde 10-12 aralığındaki zamla 18 bin 500 - 19 bin TL bandına çıkması muhtemel. En düşük memur emeklisi maaşının ise 22 bin 671 TL’den yaklaşık 26 bin TL seviyelerine yükseleceği hesaplanıyor.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini tutacak mı?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamasını hatırlatan uzmanlar, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonunu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında tahmin ettiğini belirterek Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 29,69 olarak öngörüldüğünü açıkladı. Yabancı kurumların da yüzde 28 ile yüzde 30 arasında enflasyon beklediği ifadelerini paylaştı. Uzmanlar Merkez Bankası’nın yıl sonundaki hedefinin tutacağını düşünüyor.
Memurlar için düşünülen zam oranı ne kadar?
Toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 gerçekleşmesi halinde ikinci yarı için yüzde 7,14’lük enflasyon farkı doğacağı, bunun da üzerine toplu sözleşme oranının ekleneceği belirtiliyor. Uzmanlar, memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 12’nin altına düşmeyeceğini vurguluyor.
En düşük emekli maaşında iki senaryo
Yaklaşık 4 milyon emekli, şu an 16 bin 881 TL maaş alıyor. Uzmanlar, en düşük emekli aylığının yasa gereği enflasyon oranında artırıldığını hatırlatarak, yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olursa maaşın 18 bin 86 TL’ye, yüzde 29 olması halinde ise 18 bin 665 TL’ye çıkabileceğini ifade ediyor. Ancak bu seviyelerin aşılması için yasal düzenleme gerektiği de hatırlatılıyor.