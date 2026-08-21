Yılda 2 milyon TL'den az kazananlar hamburger yemeyi azalttı
ABD’de hayat pahalılığı ve yüksek restoran fiyatları, düşük gelirli tüketicileri fast food’dan uzaklaştırıyor. McDonald’s’ın yıllık geliri 40 bin doların (1.9 milyon TL) altında olan hanelerden elde ettiği satışlar 1 Nisan-30 Haziran 2026 döneminde yüzde 2,4 geriledi. Bu düşüşün şirkete yalnızca üç ayda yaklaşık 310 milyon dolarlık satış kaybına mal olduğu hesaplandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden McDonald’s, en önemli müşteri gruplarından biri olan düşük gelirli tüketicileri yeniden restoranlarına çekmekte zorlanıyor.
Tüketici analiz şirketi Numerator’ın verilerine göre, ABD'de yıllık hane geliri 40 bin dolar ve altında olan müşterilerin McDonald’s harcamaları 1 Nisan-30 Haziran 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azaldı.
Bu oran ilk bakışta sınırlı görünse de McDonald’s’ın devasa satış hacmi dikkate alındığında ortaya çarpıcı bir rakam çıkıyor: Düşük gelirli müşterilerdeki gerilemenin şirkete yaklaşık 310 milyon dolarlık satış kaybına mal olduğu tahmin ediliyor.
McDonald’s açısından asıl dikkat çekici gelişme, düşük gelir grubundaki satışların bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez gerilemesi oldu. Şirket, uzun süredir yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle restoran harcamalarını azaltan tüketicileri uygun fiyatlı menülerle geri kazanmaya çalışıyor.
Ancak Numerator verileri, bu müşteri grubunun 1 Nisan–30 Haziran 2026 döneminde McDonald’s harcamalarını yüzde 2,4 azalttığını gösteriyor. McDonald’s düşük gelirli tüketicilerde kan kaybederken rakiplerinden Burger King aynı dönemde ters yönde hareket etti.
Numerator’ın verilerine göre, yıllık geliri 40 bin dolar veya altında olan hanelerin Burger King’deki harcamaları yüzde 0,3 arttı.
Bu tablo, sorunun yalnızca düşük gelirli Amerikalıların fast food tüketimini azaltmasından kaynaklanmadığına, tüketicilerin zincirler arasında tercih değiştirdiğine de işaret ediyor.
McDonald’s son yıllarda kaybettiği "uygun fiyatlı restoran" algısını yeniden kazanabilmek için fiyat odaklı kampanyalara ağırlık verdi. Şirket 2024 yılında 5 dolarlık yemek menüsünü devreye aldı. Ardından McValue platformunu ve daha düşük fiyatlı Extra Value Meals seçeneklerini öne çıkardı.
McDonald’s yönetimi, fiyat ve kampanya stratejisinin düşük gelirli müşterileri geri getirmede kritik önemde olduğunu uzun süredir vurguluyor. Şirket 2025'in son çeyreğinde bu alanda önemli bir toparlanma sağlamış ve düşük gelirli tüketicilerde yeniden pazar payı kazanmıştı.
Ancak McDonald’s CEO’su Chris Kempczinski, şirketin yeni uygun fiyat stratejisinin uygulanmasında yaşanan bazı sorunların ikinci çeyrek performansını olumsuz etkilediğini belirtti.
Özellikle uygun fiyatlı ürünlerin müşteriye tutarlı biçimde sunulması, fast food devinin düşük gelirli tüketicileri yeniden kazanma mücadelesinde önemli bir sorun olarak öne çıktı.
McDonald’s’ın yaşadığı sorun, ABD restoran sektöründeki daha geniş bir tüketici davranışı değişiminin parçası.
Yüksek gıda fiyatları ve yıllardır biriken enflasyon baskısı özellikle düşük gelirli hanelerin bütçelerini zorluyor.
Restoranlarda yemek yemenin maliyeti evde yemek hazırlamaya kıyasla daha hızlı yükseldiği için fiyat hassasiyeti yüksek tüketicilerin bir bölümü restoran ziyaretlerini azaltıyor veya tamamen evde yemek yemeyi tercih ediyor.
McDonald’s da bu değişimden doğrudan etkileniyor. Şirket daha önce düşük gelirli müşterilerin restoran ziyaretlerindeki gerilemenin fast food sektörü açısından önemli bir sorun olduğunu açıklamıştı.