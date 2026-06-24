Yıllarca hobi olarak yapıldı, şimdi kadınlara kazanç sağlıyor

Kültürel miras gelecek kuşaklara aktarılıyor

Tarsus Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Burçin Güner, iğne oyasının sabrı, emeği ve kültürel birikimi yansıtan önemli bir değer olduğunu belirterek, bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üretici kadınlardan Dilek Işık Ürgün ile Elife Meydan da Büyükşehir Belediyesinin sağladığı stant ve tanıtım imkanları sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabildiklerini ifade etti. Yıllardır sürdürdükleri el emeğinin ekonomik karşılığını görmeye başladıklarını belirten üreticiler, verilen desteklerden memnun olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 50 yıldır iğne oyasıyla uğraşan Elife Meydan ise festival ve etkinliklerde açılan stantlar sayesinde ürünlerinin daha fazla kişiye ulaştığını söyledi.