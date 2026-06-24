Yıllarca hobi olarak yapıldı, şimdi kadınlara kazanç sağlıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle coğrafi işaret tescilli Tarsus İğne Oyası, kadınlar için önemli bir gelir kaynağı haline geliyor. Satış stantları, festivaller ve tanıtım çalışmaları sayesinde geleneksel el sanatı ekonomik değer kazanırken, kadın istihdamına da katkı sağlıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un coğrafi işaretle tescillenen önemli kültürel miraslarından biri olan Tarsus İğne Oyası'nın yaşatılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerle, uzun yıllardır hobi olarak yapılan el sanatı kadınların kazanç elde ettiği bir alana dönüşüyor.
Üretici kadınlara satış ve tanıtım desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Burcu Sert, ‘Kadın Elinden Üretim Projesi’ kapsamında kadın üreticilerin desteklendiğini ifade etti. Sert, Tarsus İğne Oyası ürünlerinin hem Tarsus’ta hem de Mersin merkezde kurulan satış noktalarında vatandaşlarla buluşturulduğunu belirtti.
Uluslararası Tarsus Festivali başta olmak üzere çeşitli organizasyonlarda ürünlerin tanıtımının yapıldığını kaydeden Sert, coğrafi işaretli bu kültürel değerin kadınlar için önemli bir ekonomik fırsata dönüştüğünü söyledi.
Geleneksel sanat yeni alanlarda değerlendiriliyor
Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Beyhan Gürbüz, iğne oyasının yalnızca bir el işi olmadığını, kadınların duygu ve düşüncelerini motifler aracılığıyla aktardığı özel bir ifade biçimi olduğunu dile getirdi.
Geçmişte emeklerinin karşılığını almakta zorlanan kadınların bugün ürettikleri eserlerden gelir elde edebildiğini belirten Gürbüz, artan ilgiyle birlikte yeni istihdam imkanlarının da ortaya çıktığını ifade etti.
İğne oyasının moda ve tasarım alanlarında da kullanıldığını aktaran Gürbüz, Sultan II. Abdülhamid’in koleksiyonunda bulunan ressam Fausto Zonaro’nun 'Anne Sevgisi' tablosundan ilham alınarak hazırlanan motiflerin broş, kolye ve bileklik gibi ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Gürbüz, bazı çalışmaların Milli Saraylarda da satışa sunulduğunu kaydetti.
Kültürel miras gelecek kuşaklara aktarılıyor
Tarsus Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Burçin Güner, iğne oyasının sabrı, emeği ve kültürel birikimi yansıtan önemli bir değer olduğunu belirterek, bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Üretici kadınlardan Dilek Işık Ürgün ile Elife Meydan da Büyükşehir Belediyesinin sağladığı stant ve tanıtım imkanları sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabildiklerini ifade etti. Yıllardır sürdürdükleri el emeğinin ekonomik karşılığını görmeye başladıklarını belirten üreticiler, verilen desteklerden memnun olduklarını dile getirdi.
Yaklaşık 50 yıldır iğne oyasıyla uğraşan Elife Meydan ise festival ve etkinliklerde açılan stantlar sayesinde ürünlerinin daha fazla kişiye ulaştığını söyledi.