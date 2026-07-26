YKS tercihinde ezber bozan liste: Geleceğin meslekleri belli oldu

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'na göre yapay zeka yalnızca teknolojiyi değil, çalışma hayatını da köklü şekilde değiştiriyor. Küçükşabanoğlu, önümüzdeki yıllarda yapay zeka ve dijital dönüşümün dünya genelinde milyonlarca yeni istihdam oluşturacağını, birçok mesleğin ise farklı becerilerle yeniden şekilleneceğini belirtti.