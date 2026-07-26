YKS tercihinde ezber bozan liste: Geleceğin meslekleri belli oldu
Gelecek teknoloji üzerine inşa edilirken, 10 yıl içinde ölecek meslekler kadar yükselişe geçecek meslekler de dikkat çekiyor. YKS tercih sürecinin başlamasına günler kala gözler geleceğin mesleklerine çevrilirken önümüzdeki yılların en fazla istihdam oluşturacak alanlar sıralandı. İşte işsiz bırakmayacak ve çok kazandıracak en iyi bölümler...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih hazırlıklarını sürdürürken, teknoloji odaklı bölümler bu yılın en dikkat çeken alanları arasında yer alıyor.
Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'na göre yapay zeka yalnızca teknolojiyi değil, çalışma hayatını da köklü şekilde değiştiriyor. Küçükşabanoğlu, önümüzdeki yıllarda yapay zeka ve dijital dönüşümün dünya genelinde milyonlarca yeni istihdam oluşturacağını, birçok mesleğin ise farklı becerilerle yeniden şekilleneceğini belirtti.
Yapay zekanın mühendisleri ilgilendiren bir alan olmaktan çıktığını ifade eden Küçükşabanoğlu'na göre hukuktan sağlığa, eğitimden finansa, iletişimden kamu yönetimine kadar birçok meslekte yapay zekayı etkin kullanabilen çalışanlar öne çıkacak.
Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Mustafa Çalış da gelecekte şirketlerin sadecec bölüme değil, adayların projelerine, yabancı dile ve kendini ne kadar geliştirdiğine bakacağını söyledi.
Bu alanlar öne çıkacak
Değerlendirmelere göre önümüzdeki yıllarda en fazla tercih edilecek meslekler/alanlar şöyle:
Yapay zeka ve makine öğrenmesi
Siber güvenlik
Veri bilimi ve büyük veri analitiği
Robotik ve otonom sistemler
Savunma teknolojileri
FinTek çözümleri
Akıllı üretim sistemleri
Bulut bilişim
Sağlık teknolojileri