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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı

Bitcoin, Çin'den gelen beklentilerin üzerindeki büyüme verileri ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğiyle 82 bin doların üzerine çıktı. Risk iştahındaki artış ve tepki alımları toparlanmayı desteklerken, günlük yükseliş haftalık kaybı silmeye yetmedi. Analistler, kripto piyasasında satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekerken, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler de gündemdeki yerini koruyor.

Damla Kaya
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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 1

Bitcoin, Çin'den gelen güçlü ekonomik verileri ve petrol fiyatlarındaki düşüşün risk iştahını desteklemesiyle haftaya yükselişle başladı. Fiyat 82 bin doların üzerine çıkarken, son yedi günlük kayıp henüz telafi edilemedi.

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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 2

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,75 değer kazanarak 82 bin 422,98 dolara ulaştı. Piyasa değeri 1,66 trilyon dolara yaklaşan kripto paranın haftalık kaybı ise yüzde 1,30 oldu.

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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 3

Çin'den gelen veriler alımları destekledi

Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesi, yatırımcıların riskli varlıklara ilgisini artırarak Bitcoin'deki toparlanmayı destekledi.

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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 4

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'lük büyümenin ardından üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü. Perakende satışlar da yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarak yüzde 1,1 arttı. Önceki ay bu oran yüzde 0,4 seviyesindeydi.

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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 5

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde iç talebin güçlendiğine işaret eden veriler, geçen haftaki sert satışların ardından piyasalarda toparlanma eğilimini besledi.

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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 6

Petrol fiyatlarındaki gerileme de etkili oldu

Risk iştahını destekleyen bir diğer gelişme petrol fiyatlarındaki düşüş oldu. Reuters, gerilemeyi ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik muafiyetinin petrol arzını artıracağı beklentisine bağladı.

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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 7

Petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüşün enflasyon endişelerini hafifletebileceği ve ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine alan açabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik riskler sürüyor.

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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 8

Günlük yükselişe rağmen haftalık kayıp sürüyor

Analistler, Bitcoin'in de aralarında bulunduğu kripto varlıklardaki yükselişte önceki günlerin kayıplarının ardından gelen tepki alımları ve artan yatırımcı alımlarının etkili olabileceğini belirtiyor.

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Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı - Resim: 9

Ancak Bitcoin'in haftalık bazda hâlâ ekside olması, günlük toparlanmanın kayıpları silmeye yetmediğini gösteriyor. Büyük kripto paraların çoğunda haftalık görünümün negatif kalması da piyasadaki satış baskısının tamamen sona ermediğine işaret ediyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ