Yön yukarı döndü: Çin'den gelen haber Bitcoin'e yaradı
Bitcoin, Çin'den gelen beklentilerin üzerindeki büyüme verileri ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğiyle 82 bin doların üzerine çıktı. Risk iştahındaki artış ve tepki alımları toparlanmayı desteklerken, günlük yükseliş haftalık kaybı silmeye yetmedi. Analistler, kripto piyasasında satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekerken, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler de gündemdeki yerini koruyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, Çin'den gelen güçlü ekonomik verileri ve petrol fiyatlarındaki düşüşün risk iştahını desteklemesiyle haftaya yükselişle başladı. Fiyat 82 bin doların üzerine çıkarken, son yedi günlük kayıp henüz telafi edilemedi.
Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,75 değer kazanarak 82 bin 422,98 dolara ulaştı. Piyasa değeri 1,66 trilyon dolara yaklaşan kripto paranın haftalık kaybı ise yüzde 1,30 oldu.
Çin'den gelen veriler alımları destekledi
Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesi, yatırımcıların riskli varlıklara ilgisini artırarak Bitcoin'deki toparlanmayı destekledi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'lük büyümenin ardından üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü. Perakende satışlar da yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarak yüzde 1,1 arttı. Önceki ay bu oran yüzde 0,4 seviyesindeydi.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde iç talebin güçlendiğine işaret eden veriler, geçen haftaki sert satışların ardından piyasalarda toparlanma eğilimini besledi.
Petrol fiyatlarındaki gerileme de etkili oldu
Risk iştahını destekleyen bir diğer gelişme petrol fiyatlarındaki düşüş oldu. Reuters, gerilemeyi ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik muafiyetinin petrol arzını artıracağı beklentisine bağladı.
Petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüşün enflasyon endişelerini hafifletebileceği ve ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine alan açabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik riskler sürüyor.
Günlük yükselişe rağmen haftalık kayıp sürüyor
Analistler, Bitcoin'in de aralarında bulunduğu kripto varlıklardaki yükselişte önceki günlerin kayıplarının ardından gelen tepki alımları ve artan yatırımcı alımlarının etkili olabileceğini belirtiyor.
Ancak Bitcoin'in haftalık bazda hâlâ ekside olması, günlük toparlanmanın kayıpları silmeye yetmediğini gösteriyor. Büyük kripto paraların çoğunda haftalık görünümün negatif kalması da piyasadaki satış baskısının tamamen sona ermediğine işaret ediyor.