Yüksek kiraya rest çekti: 500 bin TL'yi duyunca çadırda yaşamaya karar verdi
Sosyal medya hesabında doktor olduğunu belirten bir kişinin Bodrum’daki kira bedellerine ilişkin paylaşımı gündem oldu. Yaz sezonunda bölgede görev yaptığını söyleyen doktor, 5 aylık konaklama için istenen yüksek kira nedeniyle çadırda yaşamayı tercih ettiğini açıkladı.
Sosyal medya platformunda kendisini doktorluk mesleğini bırakmış olarak tanıtan bir kişinin Bodrum’daki kira fiyatlarına ilişkin paylaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Yaz sezonunda bölgede görev yaptığını belirten doktor, konaklama maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle farklı bir barınma yöntemine yöneldiğini anlattı.
Doktor, yaz dönemi boyunca kalabileceği bir ev için 5 aylık süreç adına toplam 500 bin TL kira talep edildiğini öne sürdü. Bu bedeli ödemeyi tercih etmediğini belirten kişi, alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladığını ifade etti.
Çadır satın alıp kamp alanına yerleşti
Kendisine sık sık "Doktor olup da çadırda mı kalıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiğini belirten doktor, Bodrum’da 5 aylık bir ev için 500 bin TL kira istendiğini görünce bunun kendisi için makul bir seçenek haline geldiğini söyledi.
Yaklaşık 20 bin TL’ye çadır satın aldığını anlatan doktor, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların karşılandığı bir kamp alanında aylık 18 bin TL karşılığında konaklamaya başladığını dile getirdi.
"Hayat materyaller için harcanmayacak kadar kısa"
Türkiye’de sıradan bir yaşam sürmenin dahi çok yüksek maliyetlere ulaştığını düşündüğünü belirten doktor, "Türkiye’de sıradan hayatlara akıl almaz paralar ödüyoruz" dedi.
Sezon sona erdiğinde yeniden seyahate çıkmayı planladığını ifade eden doktor, "Sezon bitince yine kıştan kaçıp seyahat edeceğim" sözlerini kullandı.
Hayatını maddi birikimlere odaklanarak geçirmek istemediğini söyleyen doktor, "Çünkü hayat, materyaller için harcanmayacak kadar kısa" ifadelerini kullandı.
Yayımladığı videoda yaşam maliyetlerine dikkat çeken doktor, yüksek kira bedelleri yerine daha ekonomik bir yaşam modelini tercih ettiğini belirtti.