Yüksek kiraya rest çekti: 500 bin TL'yi duyunca çadırda yaşamaya karar verdi

Çadır satın alıp kamp alanına yerleşti

Kendisine sık sık "Doktor olup da çadırda mı kalıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiğini belirten doktor, Bodrum’da 5 aylık bir ev için 500 bin TL kira istendiğini görünce bunun kendisi için makul bir seçenek haline geldiğini söyledi.

Yaklaşık 20 bin TL’ye çadır satın aldığını anlatan doktor, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların karşılandığı bir kamp alanında aylık 18 bin TL karşılığında konaklamaya başladığını dile getirdi.