Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor Yükseköğretim eğitimi almanın özellikle kadınların iş gücü katılımına ve gelirine büyük etkisi olduğunu dile getiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yapılan araştırmaların yükseköğretim mezunu kadınların lise ve dengi okullardan mezun olan kadınlara göre yıllık ortalama dikkate alındığında 1,7 kat daha fazla gelir elde ettiğini gösterdiğine dikkat çekti.

Özvar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de her ile üniversite açılmasına bağlı olarak özellikle kadın öğrencilerin yükseköğretime daha kolay erişebildiğini, yükseköğretim mezuniyetinin kadınların iş gücüne katılımını ve gelirini de artırdığını ifade etti. 1 | 10

Türkiye'de açılan üniversite sayısının artmasının, öğrencilerin eğitime erişimi konusunda olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak istihdamı daha da artırmak ve güncel ihtiyaçları karşılamak için Siber Güvenlik, CNC Programlama ve Operatörlüğü, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi gibi yeni programlar açtıklarını hatırlattı. 2 | 10

2021-2022 öğretim yılı itibarıyla 18-22 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranlarının erkeklerde yüzde 40,3, kadınlarda yüzde 49,2 olarak gerçekleştiğini anlatan Özvar, kadınların, yükseköğretime erişim hakkını erkeklerden daha fazla kullandığına ve mezun olma yüzdesi bakımından da öne geçerek istihdamda avantajlı konuma ulaştıklarına dikkati çekti. 3 | 10