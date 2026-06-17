Zahmetine katlanan hasatta servet topluyor: Litresi 5 bin euro!

Katma değeri yüksek

Akzambak yapraklarının kurutularak çay olarak da tüketildiğini söyleyen Aydemir, "Yapraklarını kurutarak çayını yapıyoruz. Bu çayın baş ağrısı, migren ağrısı ve böbrek taşlarına iyi geldiği söyleniyor. Katma değer ürettğiniz zaman çok güzel bir gelir kaynağı sağlıyor" diye konuştu.