Zahmetine katlanan hasatta servet topluyor: Litresi 5 bin euro!
Tokat'ta akzambak hasadı yapan üreticiler hasat zamanı adeta servet topluyor. Hem kozmetik hem de sağlık ürünlerinde kullanılan akzambaklar Avrupa'ya ihraç edilirken, çiçeklerden elde edilen yağın litresi 5 bin Euro'yu aşıyor.
Tokat'ta üretimi yaygınlaşan ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken akzambak, üreticisine de hatrı sayılır bir gelir sağlıyor. Hem kozmetik hem sağlık sektörünün rağbet gösterdiği bitki, yağ, kolonya, sabun, parfüm vb. ürünlerin üretiminde kullanılıyor.
Akzambakları babasından miras alan üretici Erdi Can Aydemir de eylül ayında ektği 300 bin akzambak soğanının hasadına başladı. Aydemir, toplanan bitkilerin bir kısmının damıtılacağını bir kısmının da kurutulacağını belirterek, "Distilasyon yaptığımız çiçeğin özlerinden sabun, kolonya, parfüm üretiyoruz" dedi.
Katma değeri yüksek
Akzambak yapraklarının kurutularak çay olarak da tüketildiğini söyleyen Aydemir, "Yapraklarını kurutarak çayını yapıyoruz. Bu çayın baş ağrısı, migren ağrısı ve böbrek taşlarına iyi geldiği söyleniyor. Katma değer ürettğiniz zaman çok güzel bir gelir kaynağı sağlıyor" diye konuştu.
Akzambağın ekonomik değerine dikkat çeken Aydemir, yaş çiçeğin kilogram fiyatının yaklaşık bin lira, kuru çiçeğin fiyatının ise 2 bin 500 lira olduğunu söyledi.
"1 litre akzambak yağı 5 bin Euro"
Yaklaşık 11 kilogram yaş çiçekten 1 kilogram kuru çay elde edildiğini ifade eden üretici, akzambak yağının litre fiyatının da 5 bin Euro'nun üzerine çıktığını belirterek, "Bu yağ genelde kozmetikte, parfüm ve kremlerde kullanılmaktadır. Yaklaşık 700 kilogram çiçekten 1 litre yağ çıkıyor" ifadelerini kullandı.