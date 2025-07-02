Zamlı tarife listelere yansıdı: İşte bu ayın en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri
Döviz kurundaki yükseliş ve artan maliyetler, temmuz ayında sıfır otomobillere zam olarak döndü. Bayiler de bu ay başında yeni fiyat tarifelerine geçerek listeleri güncelledi. Uzmanlar sıfır araç almak isteyenlere hızlı hareket etmelerini önerirken, temmuz fiyatlarının TL açısından pazarda son fırsatları sunduğuna dikkat çekiyor. Stoklar tükendiğinde fiyatların daha da artması bekleniyor. İşte güncellenen fiyatlarıyla temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri...
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1 milyon 129 bin TL
Citroën elektrikli e‑C3 – 1 milyon 129 bin TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1 milyon 210 bin TL
MG4 Comfort elektrikli – 1 milyon 379 bin TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1 milyon 395 bin TL
Opel Corsa Edition 1.2 100 hp manuel – 1 milyon 299 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT – 1 milyon 590 bin TL
Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance (hibrit) – 1 milyon 625 bin TL
Peugeot E‑208 GT 100 kW (elektrikli) – 1 milyon 632 bin TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp Style DSG FR – 1 milyon 695 bin TL
Renault R5 E‑Tech (elektrikli) – 1 milyon 450 bin TL
BYD Dolphin (elektrikli) – 1 milyon 435 bin TL