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Zamlı tarife listelere yansıdı: İşte bu ayın en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri

Döviz kurundaki yükseliş ve artan maliyetler, temmuz ayında sıfır otomobillere zam olarak döndü. Bayiler de bu ay başında yeni fiyat tarifelerine geçerek listeleri güncelledi. Uzmanlar sıfır araç almak isteyenlere hızlı hareket etmelerini önerirken, temmuz fiyatlarının TL açısından pazarda son fırsatları sunduğuna dikkat çekiyor. Stoklar tükendiğinde fiyatların daha da artması bekleniyor. İşte güncellenen fiyatlarıyla temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri...

Şeyda Karaca seyda.karaca@dunya.com
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Zamlı tarife listelere yansıdı: İşte bu ayın en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri - Resim: 1

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1 milyon 129 bin TL

Citroën elektrikli e‑C3 – 1 milyon 129 bin TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1 milyon 210 bin TL

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Zamlı tarife listelere yansıdı: İşte bu ayın en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri - Resim: 2

MG4 Comfort elektrikli – 1 milyon 379 bin TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1 milyon 395 bin TL

Opel Corsa Edition 1.2 100 hp manuel – 1 milyon 299 bin TL

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Zamlı tarife listelere yansıdı: İşte bu ayın en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri - Resim: 3

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT – 1 milyon 590 bin TL

Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance (hibrit) – 1 milyon 625 bin TL

Peugeot E‑208 GT 100 kW (elektrikli) – 1 milyon 632 bin TL

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Zamlı tarife listelere yansıdı: İşte bu ayın en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri - Resim: 4

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp Style DSG FR – 1 milyon 695 bin TL

Renault R5 E‑Tech (elektrikli) – 1 milyon 450 bin TL

BYD Dolphin (elektrikli) – 1 milyon 435 bin TL

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