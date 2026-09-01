Zenginler listesi yeniden karıştı, ilk 10’a iki yeni isim girdi
Forbes’un 1 Eylül 2026 saat 12.00 TSİ itibarıyla güncellenen gerçek zamanlı milyarder listesinde Elon Musk 891,9 milyar dolarla zirvede kaldı. İlk 10’un toplam serveti 2,81 trilyon dolara çıkarken Steve Ballmer ve Amancio Ortega listeye girdi.
Forbes’un 1 Eylül 2026 saat 12.00 TSİ itibarıyla güncellenen gerçek zamanlı milyarder listesinde Elon Musk 891,9 milyar dolarla zirvede kaldı. İlk 10’un toplam serveti 2,81 trilyon dolara çıkarken Steve Ballmer ve Amancio Ortega listeye girdi.
Forbes’un gerçek zamanlı milyarder verileri, küresel servet sıralamasında eylül ayına hızlı bir değişimle girildiğini gösterdi. 1 Eylül 2026 saat 12.00 TSİ’de güncellenen listeye göre dünyanın en zengin 10 kişisi içinde iki yeni isim öne çıktı. Microsoft’un eski patronu Steve Ballmer ile Zara’nın kurucusu Amancio Ortega ilk 10’a girerken, Warren Buffett ile Bernard Arnault liste dışına çıktı.
Forbes verileri öğle saatinde güncellendi
Forbes’un gerçek zamanlı milyarder listesi gün içinde dalgalansa da 1 Eylül 2026 saat 12.00 TSİ itibarıyla oluşan tablo, servet sıralamasındaki yeni dengeyi net biçimde ortaya koydu.
Listede Elon Musk açık ara liderliğini korurken, ikinci sırada Larry Page, üçüncü sırada ise Jeff Bezos yer aldı. İlk 10’un alt sıralarında ise daha dikkat çekici bir hareket görüldü.
İlk 10’un toplam serveti 2,81 trilyon dolara çıktı
Dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2 trilyon 814,7 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklük, birçok büyük ekonominin yıllık milli gelirine yaklaşan devasa bir servet yoğunlaşmasına işaret ediyor.
Listenin yapısı da dikkat çekici. İlk 10’daki isimlerin büyük bölümü teknoloji kaynaklı servetlerden geliyor. Yazılım, internet, çip ve e-ticaret eksenli servetler, küresel zenginlik yarışında yine belirleyici oldu.
Elon Musk zirveyi açık ara korudu
Tesla ve SpaceX’in patronu Elon Musk, 891,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmaya devam etti. Musk’ın serveti, listedeki ikinci isim Larry Page’in servetinin üç katını aşıyor. Aradaki farkın bu kadar açılması, listenin tepesinde çok güçlü bir ayrışma olduğunu gösteriyor.
Larry Page ikinci sıradaki yerini korudu
Google’ın kurucularından Larry Page, 277,2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.
Page, arama motoru ve yapay zeka odaklı Alphabet varlıkları sayesinde üst sıralardaki yerini korurken, teknoloji devlerinin servet üretme kapasitesinin en çarpıcı örneklerinden biri olmaya devam etti.
Jeff Bezos üçüncü sırada kaldı
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 267,6 milyar dolarlık servetle üçüncü sıraya yerleşti. Bezos’un serveti son dönemde dalgalansa da e-ticaret, bulut ve yeni teknoloji yatırımlarının etkisiyle listenin üst grubunda kalmayı başardı.
Sergey Brin ilk dörtteki yerini sürdürdü
Google’ın bir diğer kurucusu Sergey Brin, 255,8 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada yer aldı. Böylece Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ilk dörtte iki koltuğu alarak teknoloji zenginliğinin ağırlığını bir kez daha gösterdi.
Michael Dell üst gruptaki yerini sağlamlaştırdı
Dell Technologies’in patronu Michael Dell, 240,6 milyar dolarlık servetiyle beşinci sıraya çıktı. Bilgisayar ve kurumsal teknoloji yatırımlarından doğan servetiyle Dell, son yıllarda en hızlı yükselen milyarderlerden biri olarak üst sıralarda kalıcılık sinyali verdi.
Mark Zuckerberg ilk altıda kaldı
Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, 196,6 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada yer aldı. Sosyal medya, dijital reklam ve giyilebilir teknoloji yatırımlarının etkisiyle Zuckerberg, 200 milyar dolar sınırına yakın seyrini sürdürdü.
Larry Ellison yeniden yukarı tutundu
Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, 192,5 milyar dolarlık servetiyle yedinci sıraya yerleşti. Kurumsal yazılım ve bulut altyapısı odaklı Oracle hisselerindeki performans, Ellison’ın listedeki konumunu korumasına yardımcı oldu.
Jensen Huang ilk 10’daki çip gücünü temsil etti
Nvidia’nın patronu Jensen Huang, 190,6 milyar dolarlık servetiyle sekizinci sırada yer aldı. Yapay zeka yatırımlarının merkezindeki çip üreticilerinin yükselişi, Huang’ı listenin en dikkat çekici teknoloji isimlerinden biri haline getirdi.
Steve Ballmer ilk 10’a girdi
Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer, 155,3 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu sıraya yerleşerek ilk 10’a girdi. Ballmer’ın listeye dönüşü, teknoloji hisselerindeki değer artışının yalnızca kurucuları değil, büyük ortakları ve eski yöneticileri de yeniden üst sıralara taşıdığını gösterdi.
Amancio Ortega ilk 10’a son sıradan girdi
Zara’nın kurucusu Amancio Ortega, 146,6 milyar dolarlık servetiyle listenin 10. sırasında yer aldı. Ortega, teknoloji dışından gelen az sayıdaki isimden biri olarak ilk 10’daki çeşitliliği temsil etti. Ancak aynı zamanda moda ve perakende servetlerinin de doğru piyasa koşullarında yeniden öne çıkabildiğini gösterdi.
Warren Buffett ilk 10’un dışına düştü
Berkshire Hathaway’in efsanevi ismi Warren Buffett, 143,3 milyar dolarlık servetiyle 11. sıraya geriledi. Buffett halen dünyanın en büyük yatırımcıları arasında yer alsa da ilk 10’un dışında kalması, servet yarışının teknoloji merkezli yeni yapısını daha görünür hale getirdi.
Bernard Arnault da gerileyenler arasına katıldı
LVMH’nin patronu Bernard Arnault ve ailesi, 140,6 milyar dolarlık servetle 12. sıraya indi. Bir dönem listenin zirvesine kadar çıkan Arnault’nun ilk 10’un dışına düşmesi, lüks tüketim sektöründeki zayıflamanın küresel servet sıralamasına da yansıdığını gösterdi.
Listenin kazananı yine teknoloji oldu
1 Eylül itibarıyla oluşan ilk 10 tablosu, küresel servet yarışında teknolojinin belirleyici üstünlüğünü koruduğunu ortaya koydu. İlk 10’daki isimlerin büyük bölümü teknoloji bağlantılı varlıklardan beslenirken, ABD merkezli şirketlerin ağırlığı da dikkat çekti. Servet üretiminde en güçlü alanın hâlâ yapay zeka, yazılım, internet ve çip teknolojileri olduğu bir kez daha görüldü.