Zenginler listesi yeniden karıştı, ilk 10’a iki yeni isim girdi

İlk 10’un toplam serveti 2,81 trilyon dolara çıktı





Dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2 trilyon 814,7 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklük, birçok büyük ekonominin yıllık milli gelirine yaklaşan devasa bir servet yoğunlaşmasına işaret ediyor.

Listenin yapısı da dikkat çekici. İlk 10’daki isimlerin büyük bölümü teknoloji kaynaklı servetlerden geliyor. Yazılım, internet, çip ve e-ticaret eksenli servetler, küresel zenginlik yarışında yine belirleyici oldu.